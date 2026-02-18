ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
Newsroom
Τετάρτη, 18/02/2026 - 11:24

Κοινές αξίες, στρατιωτική συνεργασία, ενεργειακές συμφωνίες

Στις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron-HELLENIQ ENERGY, αλλά και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Καθέτου Διαδρόμου ενόψει του ταξιδιού στη Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα», με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

«Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου επιβεβαιώνουν ότι οι στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Το είπε και ο Πρόεδρος Τραμπ, θέτοντας και τους τρεις πυλώνες. Έχουμε τον πολιτιστικό-αξιακό, την αμυντική – στρατιωτική συνεργασία και την ενεργειακή και οικονομική», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις δηλώσεις Τραμπ, ότι η διμερής σχέση θα γίνει ακόμα στενότερη στις επενδύσεις, την ενέργεια, την οικονομία και τη ναυτιλία. Ο Υπουργός επεσήμανε, δε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα διαδραματίσει η ελληνική ναυτιλία στη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως. Αναφέρθηκε, επίσης, στη δήλωση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ η κυρία Γκιλφόιλ σχετικά με επικείμενη ανακοίνωση, εντός της επόμενης εβδομάδας, για μία συνεργασία στον τομέα των ναυπηγείων.

Ερωτηθείς για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν με τη Chevron – HELLENIQ ENERGY, ο Υπουργός είπε χαρακτηριστικά: «Οι ενεργειακές συμφωνίες είναι πλέον πραγματικότητα. Από τα λόγια και τις διακηρύξεις περάσαμε στις πράξεις ευθύνης. Δεν υπάρχει περιθώριο για αδράνεια, ζούμε σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς και δοκιμάζεται και διακρίνεται από αστάθεια. Άρα, αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο αυτάρκη, με πιο ευρύ στρατηγικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα έλεγα ότι μετά την οικονομική αναβάθμιση, έχουμε πια και μια ισχυροποίηση, μια αναβάθμιση ενεργειακή και γεωπολιτική».

Αναφερόμενος στα οφέλη από τις συμφωνίες, επανέλαβε ότι, εφόσον τα κοιτάσματα αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, αυτό θα αφορά όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά και τα παιδιά των παιδιών μας. Και υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις αυτές «αποτελούν μία de facto ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου».

Ο κ. Παπασταύρου ερωτήθηκε και για το επικείμενο σημαντικό ταξίδι του στην Ουάσιγκτον για τον Κάθετο Διάδρομο: «Η συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου, που έρχεται μετά τη συνάντηση που κάναμε εμείς στο Ζάππειο, σκοπεύει να αντιμετωπίσει όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν», τόνισε, και επεσήμανε ότι «στόχος είναι να επιτευχθεί η καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων χωρών και φορέων». Κατέληξε λέγοντας ότι, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, «και η Ευρώπη κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του Κάθετου Διαδρόμου και θα συμμετάσχει στη σύσκεψη της Ουάσιγκτον».

