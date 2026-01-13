ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη

Newsroom
Τρίτη, 13/01/2026 - 08:29

Το 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια διμερών σχέσεων.

Με μία σειρά σημαντικών συναντήσεων και επαφών, με κεντρικό άξονα τη στρατηγική συνεργασία και τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, ξεκίνησε η επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Η επίσκεψη έρχεται σε μια υψηλού συμβολισμού στιγμή για τις δύο χώρες, καθώς το 2026 ολοκληρώνονται 100 χρόνια διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της χώρας, Khalid A. Al-Falih. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας σε ενεργειακές διασυνδέσεις και υποδομές και σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές, καθώς και ο οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Βασικό θέμα στην συζήτηση των δύο υπουργών αποτέλεσε ο East-Med Corridor, ένα εμβληματικό ψηφιακό έργο οπτικού καλωδίου που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης δεδομένων της Ευρώπης και εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα των διασυνδέσεων Ανατολής-Δύσης. Ο EMC ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Σαουδικής Αραβίας για ψηφιακή ηγεσία και συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου, ανθεκτικού ψηφιακού άξονα Ασίας-Ευρώπης.

Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων στην οικονομική ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2026 το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 4,6%, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και της στρατηγικής διαφοροποίησης της οικονομίας στο πλαίσιο του Vision 2030, που στοχεύει στον περιορισμό της εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες.

Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, «έναν χρόνο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σαουδική Αραβία, την ίδια μέρα πριν από ένα χρόνο, η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χωρών παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη, και εδράζεται σε ένα κοινό όραμα των δυο ηγετών μας προς ένα οικονομικά, ενεργειακά και τεχνολογικά αυτοδύναμο μέλλον για τους λαούς μας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπουργός επισκέφθηκε το King Salman Park, ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα αστικής ανάπλασης του Ριάντ, που συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εκεί, ο κ. Παπασταύρου ενημερώθηκε για τη σημασία που έχει το έργο για τον αστικό ιστό του Ριάντ, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές του, ενώ παράλληλα προχώρησε σε παρουσίαση της προόδου των εργασιών στο Ελληνικό, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία του έργου.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε, επιπλέον, με την ηγεσία μεγάλων επενδυτικών και επιχειρηματικών κολοσσών, όπως με τους Yousef Al Shelash, Πρόεδρο, και Walid Almushred, CEO αντίστοιχα της Quara Holding, τον Ziad El Chaar, CEO της Dar Global, τον Γ. Αντωνόπουλο, CEO της Alireza, καθώς και τον Eric Trump, Executive Vice President του Trump Organization που δραστηριοποιείται στη Σαουδική Αραβία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην προοπτική επενδύσεων στη χώρα μας, καθώς και στο αναβαθμισμένο οικονομικό και επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας που, πλέον, αναγνωρίζεται διεθνώς.

IMG-20260112-WA0001.jpg

O κ. Παπασταύρου στην συνέχεια συναντήθηκε με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Σαουδικής Αραβίας, Professor Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef. Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η συνεργασία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών, η οποία με τον νέο αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σε μια περίοδο μάλιστα, όπου η ασφάλεια εφοδιασμού και η βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δύο χώρες διερευνούν συνέργειες που συνδυάζουν επενδύσεις, τεχνογνωσία και διασύνδεση αγορών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και αξιοπιστία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση του Future Minerals Forum (FMF), και θα πραγματοποιήσει επιπλέον διμερείς επαφές με τον Σαουδάραβα Υπουργό Ενέργειας Πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al.

