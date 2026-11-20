Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) προχωρά στην υλοποίηση νέου έργου για την περισυλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στον Θερμαϊκό Κόλπο, με στόχο τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας μιας περιοχής ιδιαίτερης οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης και την Κεντρική Μακεδονία.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από προετοιμασία εβδομάδων, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την περισυλλογή επιπλεόντων αντικειμένων και ρυπαντικών φορτίων, την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή και άλλες ουσίες, καθώς και την επέμβαση σε περιπτώσεις φυσικοχημικών φαινομένων, όπως επεισόδια ανάπτυξης φυτοπλαγκτού. Οι εργασίες, στο πλαίσιο μίας σύμβασης διάρκειας 18 μηνών, θα καλύπτουν τη θαλάσσια περιοχή από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έως το ακρωτήριο του Μεγάλου Εμβόλου (Αγία Τριάδα), καθώς και τις εκβολικές περιοχές των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα.

Το έργο αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων παρεμβάσεων που χρηματοδότησε ο ΟΦΥΠΕΚΑ τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων ρύπανσης του Θερμαϊκού Κόλπου.

Η νέα παρέμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση του ρόλου του ΟΦΥΠΕΚΑ στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Με τη σχετική διάταξη διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού στην περιοχή, ενισχύοντας τις δυνατότητες συντονισμένης προστασίας και διαχείρισης σημαντικών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Βάσει της νέας ρύθμισης, οι αρμοδιότητες του ΟΦΥΠΕΚΑ επεκτείνονται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου.

Η προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου αποτελεί προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που γειτνιάζει με σημαντικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας και προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ενώ παράλληλα συνδέεται άμεσα με την αλιεία, τον τουρισμό, την αναψυχή και ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.