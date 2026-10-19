Σταύρος Παπασταύρου από την Κρήτη: Ανάπτυξη με προστασία και ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς

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Εγκαίνια της ανανεωμένης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Συνεργασία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου με τον ΟΦΥΠΕΚΑ – Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Η αναβάθμιση των υποδομών της Κρήτης, η ενίσχυση του στρατηγικού της ρόλου στην Ανατολική Μεσόγειο και η προστασία και ανάδειξη του φυσικού της πλούτου βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, στο Ηράκλειο, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, στις σεισμικές έρευνες που θα ξεκινήσει εντός του 2026 η Chevron, στο Ιόνιο, νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης, καθώς και στην ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ. Όπως υπογράμμισε, «η Κρήτη αλλάζει. Γυρίζει σελίδα, αναβαθμίζεται και γίνεται κόμβος και ενεργειακός και τουριστικός στην Ανατολική Μεσόγειο».

Εγκαίνια της ανανεωμένης μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Ο κ. Παπασταύρου εγκαινίασε την ανανεωμένη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ευγένιος, οι βουλευτές ΝΔ Ηρακλείου, κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, κ. Μενέλαος Μποκέας, ο Γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ κ. Πέτρος Βαρελίδης, η Πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ κα Μαρία Παπαδοπούλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος Κώστας Τριάντης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γιώργος Κοντάκης, ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας – Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νίκος Πουλακάκης, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Μαρία Κοζυράκη, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου, κ. Κώστας Γιαννουλάκης, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού καθώς και τοπικών φορέων.

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του Μουσείου υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση ύψους 5,7 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και την υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι ανανεωμένοι εκθεσιακοί χώροι αναδεικνύουν τη γεωλογική ιστορία, τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε την ανανεωμένη έκθεση «ένα έργο που φέρνει την επιστήμη κοντά στην κοινωνία», επισημαίνοντας ότι αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΟΦΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Μαζί ενώνουμε δυνάμεις για να αναδείξουμε τη μοναδική βιοποικιλότητα της Κρήτης. Και συγχρόνως για να ευαισθητοποιήσουμε τις επόμενες γενιές, τα νέα παιδιά, ώστε να προστατεύσουν το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον. Η προστασία και ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς είναι σταθερή μας προτεραιότητα», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, συγχαίροντας τους συντελεστές της έκθεσης για την ποιότητα και την επιστημονική της τεκμηρίωση.

Μνημόνιο Συνεργασίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου με τον ΟΦΥΠΕΚΑ

Νωρίτερα, ο Υπουργός επισκέφθηκε το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και παρέστη στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του αεροδρομίου και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ταξιδιωτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης. Στόχος, όπως επισήμανε ο κ. Παπασταύρου, είναι ο επισκέπτης, από την πρώτη στιγμή της άφιξής του, να γνωρίζει τη σημασία που αποδίδεται στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Υπουργό, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Όπως τόνισε, το Πλαίσιο υπηρετεί την ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, στην οποία καλείται να συμβάλει και το νέο αεροδρόμιο.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ.κ. Ευγένιο

Κατά την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ.κ. Ευγένιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το πνευματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο της Αρχιεπισκοπής, καθώς και οι πρωτοβουλίες της για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγώ προσωπικά στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα δίπλα στο έργο της Εκκλησίας», δήλωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική προσφορά της, ιδιαίτερα προς τις ευάλωτες ομάδες, και τη στήριξη της Κυβέρνησης στο κοινωνικό της έργο.

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