Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 14 Οκτωβρίου 2026 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους, επικαλούμενοι και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.
Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες
- Ημερομηνία αποστολής: 03.11.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426169
Αποστολέας: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
- Ημερομηνία αποστολής: 05.11.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426293
Αποστολέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- Ημερομηνία αποστολής: 06.11.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426390
Αποστολέας: ΕΚΠΟΙΖΩ
- Ημερομηνία αποστολής: 06.11.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426406
Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
- Ημερομηνία αποστολής: 06.11.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου: I-426415
Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΠΕΝ)