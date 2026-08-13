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Ορμούζ: Η Τεχεράνη επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την επιβολή διοδίων

Ορμούζ: Η Τεχεράνη επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την επιβολή διοδίων
Newsroom
Πέμπτη, 13/08/2026 - 12:16
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Το Ιράν δικαιολόγησε χθες, Τετάρτη, τα σχέδιά του να χρεώνει διόδια στα πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούζ επικαλούμενο την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από τη ναυσιπλοΐα σ' αυτόν τον στρατηγικής σημασίας υδάτινο δίαυλο.

Δεκαετίες ρύπανσης στον Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν έχουν προκαλέσει ζημιά τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν, δήλωσε μέσω του X ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Χώρες και εταιρείες που κερδίζουν από τη διέλευση πλοίων μέσω των στενών έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να βοηθήσουν να αντιμετωπισθεί η περιβαλλοντική ζημιά, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο οποιασδήποτε μελλοντικής διαχείρισης των στενών.

Ο υπουργός δεν εξήγησε ποια περιβαλλοντικά μέτρα προτείνει το Ιράν.

Ο Μπαγαΐ επικαλέσθηκε μια πρόσφατη διαρροή πετρελαίου στην ακτή του ιρανικού νησιού Κεσμ στα στενά, λέγοντας ότι τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι ευθύνεται ένα ξένο φορτηγό πλοίο.

Το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, που έχουν αποκλεισθεί από το Ιράν, έχει γίνει κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον. Το Ιράν λέει πως θέλει να επιβάλει διόδια σε συντονισμό με το Ομάν, τη χώρα που βρίσκεται στην απέναντι όχθη των στενών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πρόσφατα το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες αν τα στενά, μια ζωτικής σημασίας οδός για το παγκοσμιο εμπόριο πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και λιπασμάτων, δεν ανοίξουν και πάλι σύντομα. Πριν από τον πόλεμο που άρχισαν τέλος Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η ναυσιπλοΐα μέσω των στενών διεξαγόταν χωρίς προβλήματα.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση έχει αυξήσει τον κίνδυνο να πληγούν πλοία. Χθες, Τετάρτη, προέκυψε ότι το πετρέλαιο από ένα δεξαμενόπλοιο, που προσάραξε στα ανοικτά του Ομάν και συνδέεται με τον αποκαλούμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, έφθασε στις ακτές του Ομάν.

Η Greenpeace λέει πως τα στενά του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα περιλαμβάνουν ευαίσθητα οικοσυστήματα, ανάμεσα στα οποία κοραλλιογενείς ύφαλοι, μανγκρόβια δάση και λειβάδια ποσειδωνίας. Μια πετρελαιοκηλίδα θα μπορούσε επίσης να απειλήσει την υδροδότηση εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς πολλά κράτη του Κόλπου βασίζονται πολύ σε σταθμούς αφαλάτωσης.

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