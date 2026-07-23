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Γ. Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: «Στοχευμένες κυρώσεις για τον παράνομο αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους»

Γ. Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: «Στοχευμένες κυρώσεις για τον παράνομο αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους»
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Πέμπτη, 23/07/2026 - 08:58
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Το ζήτημα της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος θέτει με ερώτησή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης.

Όπως υπενθυμίζει ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, αυτό δεν είναι το πρώτο σχετικό έργο που σχεδιάζεται, καθώς τον Ιανουάριο του 2026, είχε ανακοινωθεί η κατασκευή υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, ως ανταγωνιστικό προς την υποθαλάσσια διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας (Great Sea Interconnector), ένα έργο ενταγμένο στον Ευρωπαϊκό κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος και μεταξύ των Ενεργειακών Διαδρόμων, που πρόσφατα ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο Επίτροπος Ενέργειας Ν. Γιόργκενσεν είχε εκφράσει την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εν λόγω έργο, τονίζοντας ότι «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας. Η ΕΕ παραμένει επίσης πλήρως προσηλωμένη στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τηρουμένων των αρχών στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, καθώς και του ενωσιακού κεκτημένου».

Στο πλαίσιο αυτό ο Γ. Μανιάτης με νέα του παρέμβαση προς την Κ. Κάλλας, ζητά να παρουσιάσει πώς η Ε.Ε. θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, ζητώντας να προτείνει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

«Την Παρασκευή 10 Απριλίου ανακοινώθηκε η συμφωνία για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς την κατεχόμενη Κύπρο. Ο αγωγός αυτός κατά κύριο λόγο θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αν και σχεδιάζεται με αμφίδρομη λειτουργία, επιτρέποντας τη ροή φυσικού αερίου και από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν είναι το πρώτο σχετικό έργο που σχεδιάζεται καθώς τον Ιανουάριο του 2026 είχε ανακοινωθεί η κατασκευή υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενης Κύπρου και πάλι σε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο έργο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και έχει ως στόχο την περαιτέρω εξάρτηση των κατεχομένων εδαφών από την Τουρκία και μονιμοποίηση της διχοτόμησης της Κύπρου σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση του νησιού, ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. Πώς σκοπεύει να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου από τις Τουρκικές προκλήσεις;

2. Θα εξετάσει σε μελλοντική συνεδρίαση του Συμβουλίου την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού;»

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