Φρ. Παρασύρης: Πολιτική μας δέσμευση η μείωση του ρεύματος κατά 20% εντός του 2027 και κατά 30% στο βάθος της τετραετίας

Τη ρητή πολιτική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για αισθητή ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Φραγκίσκος Παρασύρης , Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας και Βουλευτής Ηρακλείου, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης , ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης , ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς , θέτοντας ως κεντρικό στόχο τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% μέσα στο 2027 και κατά 30% στο βάθος της τετραετίας , παράλληλα με ένα γενναίο πρόγραμμα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία.

Αναλύοντας τις κυβερνητικές αστοχίες, ο κ. Παρασύρης έκανε λόγο για δύο επάλληλες χαμένες ευκαιρίες, τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης όσο και στη Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι από τα 24 ενεργειακά μέτρα που είχαν τεθεί προς υλοποίηση, μόλις 8 βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ το 66,7% (16 μέτρα) εκτροχιάστηκε ή απεντάχθηκε, την ίδια ώρα που ο καλπάζων πληθωρισμός ρεύματος έφτασε το 14% τον Απρίλιο και η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα παραμένει διπλάσια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ειδικότερα για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, σημείωσε ότι οι αποτυχίες του Ταμείου Ανάκαμψης αποτυπώνονται δραματικά στις ενεργειακές ανακαινίσεις, όπου ο αρχικός στόχος για 105.000 νοικοκυριά μειώθηκε κατά 83.400, ενώ στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά η μείωση άγγιξε το 60% (από 50.000 σε μόλις 20.400), την ώρα που στις επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν μόλις 2.600 παρεμβάσεις από τις 9.700 αρχικώς προγραμματισμένες, γονατίζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση που μετακυλίει το δυσβάσταχτο κόστος στους δημότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόλυτη κοροϊδία —όπως τη χαρακτήρισε— της πρόσφατης απένταξης του προγράμματος «Απόλλων» ύψους 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση υποσχόταν επί δύο χρόνια φθηνό ρεύμα στους δήμους και τους ΤΟΕΒ μέσω ιδιωτών, στερώντας τους τον απαραίτητο ηλεκτρικό χώρο, για να καταλήξει τελικά στην πλήρη ακύρωση του έργου χωρίς να αποδοθεί κανένας ενεργειακός χώρος στην Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, στηλίτευσε τη μεγάλη καθυστέρηση στα έργα αποθήκευσης ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη σε αποθηκευτική επάρκεια (μόλις 2%), καθώς από τον στόχο των 1.380 MW έχουν υλοποιηθεί μόλις 492 MW, με αποτέλεσμα η χώρα να πετάει τεράστιες ποσότητες φθηνής πράσινης ενέργειας —που από 900 MWh το 2024 εκτοξεύονται στις 3.350 MWh το 2026— στερώντας ηλεκτρικό ρεύμα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 370.000 νοικοκυριών και να συμπιέσει τις τιμές.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή παραδείγματος που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πράσινη μετάβαση, μέσα από μια νέα πρόταση για τη διαχείριση της ενέργειας, στην οποία αντί τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να συγκεντρώνονται σε λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, η παραγωγή του ρεύματος να περάσει στα χέρια των ίδιων των πολιτών. Μέσα από Ενεργειακές Κοινότητες, συνεταιρισμούς και τους Δήμους, η κοινωνία μπορεί να παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια, ώστε τα κέρδη και το φθηνό ρεύμα να επιστρέφουν απευθείας στους πολίτες και τις τοπικές