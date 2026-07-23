ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν οι πρέσβεις των 27 της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 12:26
Η METLEN και η HOUTRIS εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 12:20
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/07/2026 - 11:23
Πυρκαγιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 10:40
Φρ. Παρασύρης: Πολιτική μας δέσμευση η μείωση του ρεύματος κατά 20% εντός του 2027 και κατά 30% στο βάθος της τετραετίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 10:15
Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
23/07/2026 - 09:47
Μυτιληναίος: Από την αναγνώριση στην υλοποίηση: διασφαλίζοντας τον πυρήνα των μετάλλων της Ευρώπης για τις επόμενες γενιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 09:28
Γ. Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: «Στοχευμένες κυρώσεις για τον παράνομο αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 08:58
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών της ElvalHalcor
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/07/2026 - 08:52
Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/07/2026 - 08:31
Συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/07/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Οι ακριβότερες αντλίες για τους φτωχότερους Ευρωπαίους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/07/2026 - 08:17
Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/07/2026 - 08:09
Motor Oil: Ζητά αλλαγές στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ ενόψει του τέλους του ρωσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/07/2026 - 08:05
Γιάννης Τριήρης: Η «ισχυρή Ελλάδα» που ακόμα εισάγει περισσότερα απ’ όσα παράγει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/07/2026 - 07:01
Δρ. Ιωάννης Σιταράς: Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Ακτών: γιατί οι χαρακτηρισμοί παραλιών πρέπει να βασίζονται σε διαπιστευμένες μετρήσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/07/2026 - 06:57
ΔΕΔΔΗΕ: Περισσότερες ρευματοκλοπές και πρόσθετες δαπάνες αυξάνουν το Επιτρεπόμενο Εσοδο του 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:54
Βαρίδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος- Πλαφόν στις αυξήσεις ζητά η ΕΣΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:51
Γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν ξεπέρασαν τα 200 δολάρια παρά τον πεντάμηνο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
22/07/2026 - 06:50
Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για το κλιματιστικό σας τον Ιούλιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/07/2026 - 06:50
Δεν έχετε κλιματιστικό; Δείτε πώς θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ανεμιστήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/07/2026 - 06:50
Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/07/2026 - 06:50
Οι ενστάσεις των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών στην αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:49
Πράσινο φως στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:46
Τελικά καταστρέφει την μπαταρία του κινητού σου η ολονύχτια φόρτιση;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/07/2026 - 17:58
Γιάννης Τριήρης: Το επικοινωνιακό μπάζωμα του Κράτους Δικαίου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/07/2026 - 06:52
Αποθήκευση: Ενστάσεις του ΕΣΣΑΗΕ για τα έσοδα του 2026 και το πλαίσιο λειτουργίας των έργων
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/07/2026 - 06:50
Ρεύμα: Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ποιοι πληρώνουν το κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 06:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φρ. Παρασύρης: Πολιτική μας δέσμευση η μείωση του ρεύματος κατά 20% εντός του 2027 και κατά 30% στο βάθος της τετραετίας

Φρ. Παρασύρης: Πολιτική μας δέσμευση η μείωση του ρεύματος κατά 20% εντός του 2027 και κατά 30% στο βάθος της τετραετίας
Newsroom
Πέμπτη, 23/07/2026 - 10:15
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τη ρητή πολιτική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για αισθητή ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας και Βουλευτής Ηρακλείου, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, θέτοντας ως κεντρικό στόχο τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% μέσα στο 2027 και κατά 30% στο βάθος της τετραετίας, παράλληλα με ένα γενναίο πρόγραμμα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία.

Αναλύοντας τις κυβερνητικές αστοχίες, ο κ. Παρασύρης έκανε λόγο για δύο επάλληλες χαμένες ευκαιρίες, τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης όσο και στη Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι από τα 24 ενεργειακά μέτρα που είχαν τεθεί προς υλοποίηση, μόλις 8 βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ το 66,7% (16 μέτρα) εκτροχιάστηκε ή απεντάχθηκε, την ίδια ώρα που ο καλπάζων πληθωρισμός ρεύματος έφτασε το 14% τον Απρίλιο και η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα παραμένει διπλάσια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ειδικότερα για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, σημείωσε ότι οι αποτυχίες του Ταμείου Ανάκαμψης αποτυπώνονται δραματικά στις ενεργειακές ανακαινίσεις, όπου ο αρχικός στόχος για 105.000 νοικοκυριά μειώθηκε κατά 83.400, ενώ στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά η μείωση άγγιξε το 60% (από 50.000 σε μόλις 20.400), την ώρα που στις επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν μόλις 2.600 παρεμβάσεις από τις 9.700 αρχικώς προγραμματισμένες, γονατίζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση που μετακυλίει το δυσβάσταχτο κόστος στους δημότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόλυτη κοροϊδία —όπως τη χαρακτήρισε— της πρόσφατης απένταξης του προγράμματος «Απόλλων» ύψους 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση υποσχόταν επί δύο χρόνια φθηνό ρεύμα στους δήμους και τους ΤΟΕΒ μέσω ιδιωτών, στερώντας τους τον απαραίτητο ηλεκτρικό χώρο, για να καταλήξει τελικά στην πλήρη ακύρωση του έργου χωρίς να αποδοθεί κανένας ενεργειακός χώρος στην Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, στηλίτευσε τη μεγάλη καθυστέρηση στα έργα αποθήκευσης ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη σε αποθηκευτική επάρκεια (μόλις 2%), καθώς από τον στόχο των 1.380 MW έχουν υλοποιηθεί μόλις 492 MW, με αποτέλεσμα η χώρα να πετάει τεράστιες ποσότητες φθηνής πράσινης ενέργειας —που από 900 MWh το 2024 εκτοξεύονται στις 3.350 MWh το 2026— στερώντας ηλεκτρικό ρεύμα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 370.000 νοικοκυριών και να συμπιέσει τις τιμές.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή παραδείγματος που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πράσινη μετάβαση, μέσα από μια νέα πρόταση για τη διαχείριση της ενέργειας, στην οποία αντί τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να συγκεντρώνονται σε λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, η παραγωγή του ρεύματος να περάσει στα χέρια των ίδιων των πολιτών. Μέσα από Ενεργειακές Κοινότητες, συνεταιρισμούς και τους Δήμους, η κοινωνία μπορεί να παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια, ώστε τα κέρδη και το φθηνό ρεύμα να επιστρέφουν απευθείας στους πολίτες και τις τοπικές

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ. Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: «Στοχευμένες κυρώσεις για τον παράνομο αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους»
Γ. Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: «Στοχευμένες κυρώσεις για τον παράνομο αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους» 23 Ιουλίου 2026
Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν οι πρέσβεις των 27 της ΕΕ 23 Ιουλίου 2026
Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν οι πρέσβεις των 27 της ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: «Στοχευμένες κυρώσεις για τον παράνομο αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: «Στοχευμένες κυρώσεις για τον παράνομο αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους»

ΠΑΣΟΚ για Λειψυδρία: Η κυβέρνηση στήνει κλειστές αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για «φίλους» και «αρεστούς»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Λειψυδρία: Η κυβέρνηση στήνει κλειστές αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για «φίλους» και «αρεστούς»

Γιάννης Μανιάτης: Να διασφαλιστεί άμεσα το μέλλον της Γαλάζιας Σημαίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Να διασφαλιστεί άμεσα το μέλλον της Γαλάζιας Σημαίας

ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών

Τι κέρδισαν οι καταναλωτές που γύρισαν σε σταθερό τιμολόγιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τι κέρδισαν οι καταναλωτές που γύρισαν σε σταθερό τιμολόγιο

Διαμαντοπούλου για τιμές καυσίμων: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντοπούλου για τιμές καυσίμων: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους