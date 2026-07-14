Στ. Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο- Απάντηση σε θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση

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Η ολιστική διαχείριση των υδάτων ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, κατά την οποία συζήτησαν για τα έργα χρηματοδότησης κατά της λειψυδρίας, καθώς και για την Εθνική Στρατηγική για τη διαχείριση των Υδάτων.

Εν συνέχεια, συμμετείχε στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχών Δ.Κ. Πεύκων και Δ.Ε. Χορτιάτη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 12,5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων. Με την ολοκλήρωσή του, διασφαλίζεται απρόσκοπτη και ασφαλής παροχή στο νερό στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, δηλαδή στις περιοχές Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, και Χορτιάτης. Θα εξυπηρετεί ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, με την αυξημένη ζήτηση νερού λόγω της πληθυσμιακής αύξησης στην περιοχή, όσο και την ολοκλήρωση Παιδιατρικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, που θα είναι το καλύτερο της Ευρώπης. Αναμένεται να εξασφαλίσει, συγκεκριμένα, επιπλέον 20.000 κ.μ. ανά ημέρα σε 20.000 κατοίκους σήμερα, με δυνατότητα να εξυπηρετήσει έως 40.000 κατοίκους, και καταργεί τις γεωτρήσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, ο κ. Γκιουλέκας, οι βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης, κ.κ. Θεόδωρος Καράογλου, Φάνης Παπάς και Αρετή Παπαϊωάννου, η Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας, κα Αθηνά Αηδονά, οι Δήμαρχοι Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και Ωραιοκάστρου, κ. Παντελής Τσακίρης, από την πλευρά της ΕΥΑΘ, ο Πρόεδρος, κ. Άγις Παπαδόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Άνθιμος Αμανατίδης, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Παγίων κ. Γιώργος Ιωαννίδης, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Πέτρος Βαρελίδης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας TEDRA, κ. Ιωάννης Τόλιου. Οι συμμετέχοντες, στις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τη σπουδαιότητα του έργου, υπογραμμίζοντας ότι λύνει προβλήματα 10ετιών.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Κοινό όραμα όλων μας είναι να υπάρχει απρόσκοπτη, προσιτή και ασφαλής πρόσβαση στο νερό. Η ολιστική διαχείριση των υδάτων έχει σαν στόχο να ενισχύσει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Να ενισχύσει τη δυνατότητα να φτιάξουμε τα δίκτυα. Έχουμε ευθύνη να ενώσουμε δυνάμεις, να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία που έχουν η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, καθώς και τα εργαστήρια τα οποία διαθέτουν για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού. Η πατρίδα μας έχει από τα ποιοτικότερα νερά στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Με αυτό το έργο που υπογράφουμε σήμερα, εξασφαλίζουμε ασφαλή πρόσβαση στο νερό σε περιοχές του Δήμου, που ταλαιπωρούνται επί χρόνια. Περιοχές οι οποίες μάλιστα συνδέονται και με την κατασκευή του παιδιατρικού νοσοκομείου, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη».

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετέβη στο Ωραιόκαστρο, όπου πραγματοποίησε αυτοψία σε εν εξελίξει έργα κατά της λειψυδρίας και στην περιοχή που πρόσφατα επλήγη από την πυρκαγιά. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 1,55 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης Λητής και Δρυμού.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο έργο για την ενίσχυση της υδροδότησης του συγκεκριμένου Δήμου, με στόχο την προσιτή, άφθονη και ασφαλή πρόσβαση κάθε πολίτη στο Δημόσιο αγαθό του νερού.

«Είμαστε εδώ, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, για να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας και στην παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, δεν υπάρχουν αιτήσεις ή σχέδια για ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο και, το κυριότερο και πιο σημαντικό, δεν επιτρέπεται να υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο. Διότι, με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, που είναι σε δημόσια διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, δεν επιτρέπεται στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όχι όμως με κάθε κόστος. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκρίνει τη βιώσιμη ανάπτυξη».

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