NANOTEXNOLOGY 2026: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων υψηλής τεχνολογίας

Η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών με συστήματα αποθήκευσης, οι προηγμένες μέθοδοι αυτοματοποιημένης παραγωγής OPVs , ο σχεδιασμός προηγμένων υλικών με τη νανομετρολογία, τα ημιδιαφανή OPV της εταιρείας OET Energy Technologies για θερμοκήπια, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση διάφανων οργανικών φωτοβολταϊκών σε γεωργικές εφαρμογές, προηγμένα συστήματα ηλεκτροφυσιολογίας και καταγραφής νευρικών σημάτων, το Ψηφιακό Διαβατήριο Υλικών και Προϊόντων, η Μηχανική Μάθηση και η αλληλεπίδρασή της με τα φυσικά και μηχανικά συστήματα, εμφυτεύσιμα βιοηλεκτρονικά, διεπαφές νωτιαίου μυελού και βιοαισθητήρες για ιατρική παρακολούθηση , και άλλα πολλά που μας εισάγουν στον Νέο Θαυμαστό Κόσμο της Υψηλής Τεχνολογίας που παρουσιάζεται στο Διεθνές Πολυσυνέδριο NANOTEXNOLOGY 2026 (4-11/7 ξενοδοχείο Porto Palace Θεσσαλονίκη)

AGRINANO 2026: Η Καινοτομία συναντά τη Σύγχρονη Γεωργία - Πώς τα οργανικά φωτοβολταϊκά μετατρέπουν θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες σε σύγχρονες, βιώσιμες και κερδοφόρες επιχειρήσεις

Για πρώτη φορά, το Διεθνές Συνέδριο Agri-Nano & Agrivoltaics (AGRINANO 2026) πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του NANOTEXNOLOGY 2026, από τις 9 έως τις 10 Ιουλίου.

Το Συνέδριο ανοίγει έναν νέο διεθνή διάλογο γύρω από τη σύνδεση της υψηλής τεχνολογίας με τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, παρουσιάζοντας εφαρμογές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αυτονομία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Η ελληνική εταιρεία OET Energy Technologies η θυγατρική της OPV Installations και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων HOPE-A, μέλη του International Nanotechnology Hub of Thessaloniki, παρουσιάζουν τεχνολογίες αιχμής που μετατρέπουν την καλλιέργεια σε μία πιο αποδοτική, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον δραστηριότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εταιρεία ΟΕΤ συντονίζει το πρώτο στον κόσμο εργοστάσιο μαζικής παραγωγής οργανικών φωτοβολταϊκών που δημιουργείται στην Θεσσαλονίκη, μέσω του εμβληματικού ευρωπαϊκού προγράμματος Flex2Energy .

Οι βασικές θεματικές του AGRINANO 2026

Προηγμένες Τεχνολογίες Αγροβολταϊκών

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις τελευταίες εξελίξεις στα αγροβολταϊκά και ειδικότερα στις γεωργικές εφαρμογές των ημιδιαφανών Οργανικών Φωτοβολταϊκών (OPVs) σε θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις λύσεις που αναπτύσσει η ελληνική εταιρεία OET Energy Technologies στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες συνδυάζουν:

παραγωγή καθαρής ενέργειας,

προστασία καλλιεργειών,

βελτίωση μικροκλίματος,

εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Εύκαμπτα OLEDs & Έξυπνα Συστήματα Φωτισμού

Η ενότητα επικεντρώνεται στις εφαρμογές OLED φωτισμού για τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των καλλιεργειών.

Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν:

ρύθμιση του φωτεινού φάσματος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φυτού,

βελτίωση ανάπτυξης και παραγωγικότητας,

ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων φωτισμού σε θερμοκήπια και αγροβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Νανοτεχνολογία σε Φυτά & Συστήματα Τροφίμων

Η θεματική παρουσιάζει εφαρμογές νανοτεχνολογίας και προηγμένων αισθητήρων στη γεωργία και στα συστήματα τροφίμων.

Βιοαισθητήρες και έξυπνα συστήματα παρακολούθησης επιτρέπουν:

έλεγχο καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο,

αξιολόγηση της υγείας των φυτών,

παρακολούθηση της ποιότητας τροφίμων,

βελτιστοποίηση παραγωγής και διαχείρισης πόρων.

NANOTEXNOLOGY 2026: Ένας διεθνής θεσμός υψηλής τεχνολογίας

Το Διεθνές Πολυσυνέδριο NANOTEXNOLOGY πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη εδώ και 22 χρόνια, προσελκύοντας κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές, κυβερνητικούς εκπροσώπους, policy makers και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Porto Palace από τις 4 έως τις 11 Ιουλίου και περιλαμβάνουν θεματικές όπως:

Νανοτεχνολογία,

Οργανικά Ηλεκτρονικά,

Βιοηλεκτρονική,

Βιοαισθητήρες,

3D Bio-printing,

AI & Intelligent Manufacturing,

Προηγμένα Υλικά,

Οργανικά Φωτοβολταϊκά,

Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Βιωσιμότητα.

Ξεχωρίζουν:

Διεθνές Θερινό Σχολείο Νανοεπιστημών & Οργανικών Ηλεκτρονικών

19ο Διεθνές Συμπόσιο Εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών

23ο Διεθνές Συνέδριο Νανοεπιστημών & Νανοτεχνολογιών

9ο Διεθνές Συνέδριο AI, Nano & 3D Bio-printing

16η Διεθνής Έκθεση Νανοτεχνολογίας & Οργανικών Ηλεκτρονικών

Business Forum με B2B συναντήσεις και ομιλίες

Περισσότερες πληροφορίες: nanotexnology.com