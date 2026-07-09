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Αρναούτογλου: Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
Newsroom
Πέμπτη, 09/07/2026 - 14:27
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Νέα διαδικασία παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων και αποβλήτων συσκευασίας

Την έντονη ανησυχία του για τη νέα διαδικασία παράβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας σχετικά με τη μη επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων ανακύκλωσης εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Σάκης Αρναούτογλου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει επιστολή επίσημης προειδοποίησης στην Ελλάδα για τη μη επίτευξη του στόχου προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του 50% των αστικών αποβλήτων, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα, η Ελλάδα λαμβάνει και αιτιολογημένη γνώμη για τη μη επίτευξη στόχων που αφορούν τα απόβλητα συσκευασίας, ιδίως το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης συσκευασιών και το γυαλί.

Η χώρα έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει στην Επιτροπή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι η υπόθεση αυτή αποτυπώνει τη βαθιά και διαχρονική αδυναμία της Ελλάδας να περάσει από τη λογική της ταφής στη λογική της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

«Η ανακύκλωση δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα. Είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, στο περιβάλλον, στους δήμους και στις επόμενες γενιές. Όταν η Ελλάδα αποτυγχάνει να πιάσει βασικούς ευρωπαϊκούς στόχους, το κόστος δεν είναι μόνο θεσμικό. Είναι περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό», δήλωσε.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα αξιόπιστο σχέδιο για τη χωριστή συλλογή, τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, την ανακύκλωση συσκευασιών, τη διαφάνεια στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τη στήριξη των δήμων με χρηματοδότηση, προσωπικό και υποδομές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ολοένα υψηλότερους στόχους για το 2025, το 2030 και το 2035. Αν η Ελλάδα δυσκολεύεται ακόμη να ανταποκριθεί στους προηγούμενους στόχους, τότε το πρόβλημα δεν είναι η Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη σχεδιασμού, λογοδοσίας και πραγματικής πολιτικής βούλησης», τόνισε.

Ο Σάκης Αρναούτογλου καλεί την Κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης, με μετρήσιμους στόχους, ενίσχυση των δήμων και αποτελεσματικό έλεγχο των συστημάτων ανακύκλωσης, ώστε η Ελλάδα να πάψει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην κυκλική οικονομία.

«Η νέα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακύκλωση είναι ένα ακόμη καμπανάκι κινδύνου για τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα απόβλητα με λογικές του χθες, όταν η Ευρώπη προχωρά προς την κυκλική οικονομία, την επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση της ταφής.

Δεν μιλάμε απλώς για ποσοστά και δείκτες. Μιλάμε για χαμένες πρώτες ύλες, για επιβάρυνση των δήμων, για περιβαλλοντικό κόστος και για μια οικονομία που χάνει ευκαιρίες. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να διαχειρίζεται την ανακύκλωση ως υποχρέωση στα χαρτιά και να παρουσιάσει ένα πραγματικό σχέδιο εφαρμογής, με υποδομές, ελέγχους, διαφάνεια και στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η χώρα χρειάζεται λιγότερα λόγια και περισσότερη ανακύκλωση στην πράξη».

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