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Επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, στο «Απάτητο Βουνό» Χιονοβούνι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, στο «Απάτητο Βουνό» Χιονοβούνι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 08:20
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O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, επισκέφθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου,, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το Χιονοβούνι Λακωνίας, το οποίο με Απόφαση που υπέγραψε την προηγούμενη ημέρα, χαρακτηρίστηκε σε έκταση περίπου 60 τετραγωνικών χιλιομέτρων ως «Απάτητο Βουνό», τριπλασιάζοντας σχεδόν την έκταση της προστατευόμενης περιοχής που πλέον ανέρχεται σε 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου.

Με τη νέα αυτή Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί για την προστασία και διατήρηση της φύσης του τμήματος του Χιονοβουνίου που δεν είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura. Συγκεκριμένα, τίθενται οι ίδιοι όροι και περιορισμοί με αυτούς του τμήματος του βουνού που είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura, υιοθετώντας ουσιαστικά το καθεστώς του «απάτητου βουνού». Η Απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια του χαρακτηρισμού του τμήματος του Χιονοβουνίου που βρίσκεται εντός του Δικτύου Natura 2000 ως «Απάτητο Βουνό», με προγενέστερη Υπουργική Απόφαση εντός του 2026.

Ο θεσμός «Απάτητα Βουνά», αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ, πρωτοποριακή σε όλη την Ευρώπη, ένα εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την προστασία χερσαίων ορεινών περιοχών. Με το Χιονοβούνι, τα «Απάτητα Βουνά» ανέρχονται πλέον σε 13.

Με τους πρόσθετους όρους και περιορισμούς επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας των περιοχών αυτών, ιδίως μέσω της απαγόρευσης διάνοιξης δρόμων και νέων υποδομών. Ειδικότερα, επιδιώκεται:

α) η ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης που αποτελεί την κυριότερη αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας και του δασικού πλούτου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο,

β) η αναχαίτιση της κατάτμησης φυσικών οικοσυστημάτων από δρόμους και τεχνητές επιφάνειες,

γ) η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας,

δ) η διαφύλαξη των φυσικών, πολιτιστικών, ιστορικών, αισθητικών και λοιπών αξιών του τοπίου,

ε) η διατήρηση των ήπιων παραδοσιακών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που δεν διαταράσσουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τη φυσική εξέλιξή τους,

στ) η ανάπτυξη του φυσιολατρικού, περιπατητικού, ορειβατικού και οικολογικού τουρισμού, και

ζ) η εξασφάλιση της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνόδευσαν στη Λακωνία ο Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Νεοκλής Κρητικός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, o Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Πέτρος Βαρελίδης, οι Δήμαρχοι Ευρώτα, κ. Δήμος Βέρδος και Νότιας Κυνουρίας, κ. Μανώλης Δολιανίτης, ο Αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς, κ. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Κρητικός και μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Μολάων και ΝΑ Λακωνίας.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η προστασία του φυσικού μας πλούτου δεν είναι αφηρημένη έννοια ούτε πολυτέλεια. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές και αναγκαία προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Το Χιονοβούνι αποτελεί άλλον έναν φυσικό θησαυρό της Πατρίδας μας, της Λακωνίας και της Πελοποννήσου, με σημαντική περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία. Με τη νέα Απόφαση, διευρύνουμε την έκταση της προστατευόμενης περιοχής που τίθεται υπό την πρόνοια του θεσμού των “Απάτητων Βουνών” και διασφαλίζουμε ότι η βιοποικιλότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου θα διατηρηθούν αναλλοίωτα. Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, από τη Λακωνία, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η προστασία της φύσης και η ανάπτυξη συμβαδίζουν. Η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, η ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών αποτελούν τους πυλώνες μιας σύγχρονης πολιτικής. Συνδυάζουμε την περιβαλλοντική ευθύνη με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να επενδύουμε στην προστασία των πολύτιμων ορεινών οικοσυστημάτων της Πατρίδας μας, ώστε να παραμείνουν ζωντανά και προσβάσιμα για όλους, σήμερα και στο μέλλον».

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