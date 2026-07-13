ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στ. Παπασταύρου: Η διαχείριση των υδάτων είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 15:21
Κ. Βέττα: «Εξαφάνιση των λιγνιτικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία στερεί από την περιοχή και τη χώρα το δικαίωμα στο μέλλον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 14:51
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ & Αποθήκευσης- Απρίλιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/07/2026 - 14:40
Ευρώπη: 10.000 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/07/2026 - 14:01
CONOU και ΕΝΔΙΑΛΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα στην ανακύκλωση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/07/2026 - 13:21
Νέα Αριστερά: Να διασφαλιστούν άμεσα η εργασία και το εισόδημα των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 12:52
Νέα καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια από την AVIN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/07/2026 - 12:07
Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 10:57
Άλμα των τιμών του πετρελαίου - σχεδόν 4%- εν μέσω εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/07/2026 - 10:13
Διαμαντοπούλου για τιμές καυσίμων: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 09:28
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/E των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 08:48
Βασικός προμηθευτής ενέργειας για τη ΝΑ Ευρώπη, η Ελλάδα - Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 08:25
13 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα ύδατα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/07/2026 - 08:17
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/07/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Το αρνητικό ιστορικό ρεκόρ που «ξεχνάει» ο πρωθυπουργός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/07/2026 - 08:07
Ταμείο Ανάκαμψης: Πάνω από 180.000 οι ωφελούμενοι από τα ενεργειακά προγράμματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/07/2026 - 08:05
Καύσιμα: Η νέα άνοδος των τιμών ενεργοποιεί κυβερνητικά αντανακλαστικά- Με τη στήριξη των διυλιστηρίων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/07/2026 - 07:59
Inverter ή συμβατικό κλιματιστικό: Ποιες είναι οι διαφορές;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/07/2026 - 06:59
Τι είναι ο «κανόνας των 3 λεπτών» στα κλιματιστικά;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/07/2026 - 06:59
Κλιματιστικό ή ανοιχτά παράθυρα; Εξαρτάται, απαντούν οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/07/2026 - 09:23
Είναι καλή ιδέα το φορητό κλιματιστικό; Τα υπέρ και τα κατά που πρέπει να γνωρίζετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/07/2026 - 09:23
8 λάθη στο κλιματιστικό που υπερθερμαίνουν το σπίτι και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/07/2026 - 06:52
Η εταιρεία που σου πληρώνει το ρεύμα αν βάλεις ένα μίνι data center στην αυλή σου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/07/2026 - 06:53
Το νερό ως όπλο πολέμου: Γιατί είναι σημαντικότερο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
11/07/2026 - 06:53
Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση παρεμβαίνει έγκαιρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 15:57
Πετρέλαιο: Η ανάκαμψη της ζήτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον ΔΟΕ
ΚΟΣΜΟΣ
10/07/2026 - 15:55
ΚΚΕ: Κοροϊδία “μπροστά στα μάτια” του λαού η εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 15:29
HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για 1.700 Παιδιά με Επίκεντρο τη Βιοποικιλότητα και την Προστασία του Νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/07/2026 - 15:06
WWF: Υιοθέτησε μια παραλία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/07/2026 - 14:30
Στ. Παπασταύρου: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο, με τη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 13:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Η διαχείριση των υδάτων είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών

Στ. Παπασταύρου: Η διαχείριση των υδάτων είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών
Newsroom
Δευτέρα, 13/07/2026 - 15:21
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Συνάντηση του Υπουργού περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον υφυπουργό Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα

Τα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η επικείμενη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των υδάτων και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη Μακεδονία και τη Θράκη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχαν στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με τον υφυπουργό Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βαρελίδης και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε την επικείμενη μεταρρύθμιση για τα ύδατα ως κομβικής σημασίας για τη χώρα. «Συζητήσαμε για τη σημαντική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των υδάτων που προχωράει η κυβέρνηση. Είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Η χώρα μας έχει 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης των υδάτων. Αυτό οδηγεί σε κατασπατάληση, σε κατακερματισμό, οδηγεί σε παλαιά δίκτυα και είναι ευθύνη της πολιτείας να προχωρήσει σε μία ολιστική διαχείριση του νερού με στόχο ένα: την απρόσκοπτη, προσιτή και ασφαλή πρόσβαση όλων των πολιτών στο δημόσιο αγαθό, το πολύτιμο δημόσιο αγαθό του νερού».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι συζητήθηκαν τα έργα που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση στη Μακεδονία --στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με τον κ. Παπασταύρου και με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σημείωσε: «Ενημέρωσα τον κύριο Παπασταύρου για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις δράσεις που, με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε αναλάβει με έναν και μόνο σκοπό: να ανεβάσουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη πιο ψηλά».

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη βαλκανική περιοδεία εξωστρέφειας, στις πρωτοβουλίες στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και στον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη έως το τέλος της κυβερνητικής θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του νέου νομοσχεδίου για τα ύδατα, λέγοντας: «Οι λύσεις που έρχεται να δώσει το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσουν άμεσα αποτελέσματα και απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, όπως η Χαλκιδική και η Πιερία, κατά τους θερινούς μήνες».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Βέττα: «Εξαφάνιση των λιγνιτικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία στερεί από την περιοχή και τη χώρα το δικαίωμα στο μέλλον
Κ. Βέττα: «Εξαφάνιση των λιγνιτικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία στερεί από την περιοχή και τη χώρα το δικαίωμα στο μέλλον 13 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

13 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα ύδατα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

13 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα ύδατα

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος |

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για 1.700 Παιδιά με Επίκεντρο τη Βιοποικιλότητα και την Προστασία του Νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για 1.700 Παιδιά με Επίκεντρο τη Βιοποικιλότητα και την Προστασία του Νερού

Στ. Παπασταύρου: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο, με τη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο, με τη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής

Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση