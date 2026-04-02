Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πρώτο συγκεκριμένο μέτρο για την ενίσχυση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Η σημερινή πρόταση, η οποία ακολουθεί την ανακοίνωση της προέδρου φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, προσαρμόζει το αποθεματικό του ΣΕΔΕ για τη σταθερότητα της αγοράς (MSR) ενισχύοντας τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα.

Η Επιτροπή πρότεινε τροποποίηση της απόφασης για το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς με σκοπό την ενίσχυση του μέσου που διασφαλίζει μια σταθερή και εύρυθμα λειτουργούσα αγορά ανθρακούχων εκπομπών. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, όλα τα δικαιώματα στο αποθεματικό άνω των 400 εκατομμυρίων ακυρώνονται. Η προτεινόμενη τροποποίηση θα σταματήσει τον μηχανισμό ακύρωσης, επιτρέποντας τη διατήρηση των εν λόγω δικαιωμάτων ως αποθέματος ασφαλείας που μπορεί να στηρίξει τη σταθερότητα της αγοράς. Το ΑΣΑ μειώνει την προσφορά δικαιωμάτων στην αγορά όταν υπάρχουν υπερβολικά πολλά σε κυκλοφορία και εγχέει δικαιώματα όταν υπάρχει έλλειψη στην αγορά.

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Μείωσε μαζικά την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας την εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της. Επιπλέον, έχει δώσει ώθηση σε σημαντικές επενδύσεις στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πηγές ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Αυτά είναι εγχώρια και ενισχύουν την ενεργειακή μας ανεξαρτησία. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των πρόσφατων προκλήσεων, το ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί πιο ευέλικτο.

Κυρίως χάρη στο ΣΕΔΕ, οι εγχώριες εκπομπές στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 39 %, ενώ η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 71 % μεταξύ 1990 και 2024. Σε ένα πλαίσιο αυξημένης αστάθειας των τιμών της ενέργειας και γεωπολιτικών εντάσεων, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι το ΣΕΔΕ αποτελεί σταθερό εργαλείο που εξακολουθεί να αποφέρει αυτά τα οφέλη, παραμένοντας παράλληλα ισχυρό, προβλέψιμο και κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η προτεινόμενη αλλαγή θα εξοπλίσει καλύτερα το ΑΣΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής στενότητας της προσφοράς κατά τις προσεχείς δεκαετίες. Η πρόταση διατηρεί τον θεμελιώδη σχεδιασμό βάσει κανόνων του ΑΣΑ και την ακεραιότητα του ΣΕΔΕ της ΕΕ ως αγορακεντρικού μέσου, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητα του συστήματος να διασφαλίζει τόσο τη σταθερότητα όσο και την προβλεψιμότητα.

Ιστορικό

Το ΑΣΑ λειτουργεί από το 2019 ως μηχανισμός που βασίζεται σε κανόνες για την προσαρμογή της προσφοράς δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Αντιμετώπισε επιτυχώς το διαρθρωτικό πλεόνασμα δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και έκτοτε συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά ανθρακούχων εκπομπών. Έως το τέλος του 2024, 3,2 δισεκατομμύρια δικαιώματα είχαν ακυρωθεί.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση τροποποίησης της απόφασης για το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (ΑΣΑ) θα υποβληθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να ακολουθήσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση) για έγκριση.

Τον Ιούλιο του 2026 θα ακολουθήσει συνολική επανεξέταση του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Αυτό θα περιλαμβάνει κάθε σχετική προσαρμογή για τη διατήρηση της καταλληλότητας του ΑΣΑ για τον επιδιωκόμενο σκοπό κατά την επόμενη δεκαετία.