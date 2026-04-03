Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Newsroom
Παρασκευή, 03/04/2026 - 15:48

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν την έναρξη του 2ου Διαγωνισμού «Πράσινο Μπαλκόνι», στο πλαίσιο του οποίου οι κάτοικοι της πόλης καλούνται και φέτος να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, μετατρέποντας τους προσωπικούς τους χώρους σε μικρές οάσεις πρασίνου.

Η αυξημένη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκαν στην περσινή διοργάνωση επιβεβαίωσαν τη δυναμική της δράσης και ανέδειξαν τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη βελτίωση της καθημερινότητας και του αστικού περιβάλλοντος. Με βάση αυτή την ανταπόκριση, ο διαγωνισμός επιστρέφει φέτος σε διευρυμένη μορφή, με περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής και ενισχυμένα κίνητρα.

Συγκεκριμένα, ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες συμμετοχής (χώροι έως 15 τ.μ. και άνω των 15 τ.μ.), δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους συμμετέχοντες να διακριθούν και αυξάνοντας τον αριθμό των νικητών και των διαθέσιμων δώρων.

Από την 6η Απριλίου έως και τις 10 Μαΐου 2026, ενήλικες κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr/prasinobalkoni, υποβάλλοντας φωτογραφίες των πράσινων δημιουργιών τους σε μπαλκόνια ή ταράτσες.

Επιτροπή του Δήμου θα επιλέξει τις 15 καλύτερες συμμετοχές ανά κατηγορία, οι οποίες θα τεθούν στη συνέχεια στην κρίση των πολιτών μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Οι νικητές θα λάβουν σημαντικά έπαθλα, μεταξύ των οποίων αεροπορικό ταξίδι για δύο άτομα στο εξωτερικό, iPhone 17, καθώς και δωροεπιταγές για αγορές φυτών και εξοπλισμού κήπου.

Ο διαγωνισμός «Πράσινο Μπαλκόνι» στοχεύει να καθιερωθεί ως μια σταθερή δράση για την πόλη, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο πράσινης, βιώσιμης και φιλικής Θεσσαλονίκης. Διαγωνισμός-Πράσινο-Μπαλκόνι-696x973.jpg

Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
