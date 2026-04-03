Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν την έναρξη του 2 ου Διαγωνισμού « Πράσινο Μπαλκόνι », στο πλαίσιο του οποίου οι κάτοικοι της πόλης καλούνται και φέτος να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, μετατρέποντας τους προσωπικούς τους χώρους σε μικρές οάσεις πρασίνου.

Η αυξημένη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκαν στην περσινή διοργάνωση επιβεβαίωσαν τη δυναμική της δράσης και ανέδειξαν τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη βελτίωση της καθημερινότητας και του αστικού περιβάλλοντος. Με βάση αυτή την ανταπόκριση, ο διαγωνισμός επιστρέφει φέτος σε διευρυμένη μορφή, με περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής και ενισχυμένα κίνητρα.

Συγκεκριμένα, ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες συμμετοχής (χώροι έως 15 τ.μ. και άνω των 15 τ.μ.), δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους συμμετέχοντες να διακριθούν και αυξάνοντας τον αριθμό των νικητών και των διαθέσιμων δώρων.

Από την 6η Απριλίου έως και τις 10 Μαΐου 2026, ενήλικες κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr/prasinobalkoni, υποβάλλοντας φωτογραφίες των πράσινων δημιουργιών τους σε μπαλκόνια ή ταράτσες.

Επιτροπή του Δήμου θα επιλέξει τις 15 καλύτερες συμμετοχές ανά κατηγορία, οι οποίες θα τεθούν στη συνέχεια στην κρίση των πολιτών μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Οι νικητές θα λάβουν σημαντικά έπαθλα, μεταξύ των οποίων αεροπορικό ταξίδι για δύο άτομα στο εξωτερικό, iPhone 17, καθώς και δωροεπιταγές για αγορές φυτών και εξοπλισμού κήπου.

Ο διαγωνισμός «Πράσινο Μπαλκόνι» στοχεύει να καθιερωθεί ως μια σταθερή δράση για την πόλη, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο πράσινης, βιώσιμης και φιλικής Θεσσαλονίκης.