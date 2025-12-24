ΚΑΠΕ: Έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα

Έρευνα για την αποτίμηση των φραγμών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα διεξάγει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από τον Νόμο 5037/2023.

Ο νόμος, με τον οποίο εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ενσωματώθηκαν κρίσιμες ευρωπαϊκές οδηγίες, εισήγαγε δύο νέους θεσμούς για την Κοινοτική Ενέργεια: τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) και τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (ΕΚΠ).

Σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 102 του Ν.5037/2023, το ΚΑΠΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για την ετήσια αξιολόγηση της πορείας των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς και για την υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με μέτρα και κίνητρα που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους.

Η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή των βασικών προκλήσεων, αλλά και των ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες στην πράξη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα κανονιστικού πλαισίου, τεχνικών και οικονομικών περιορισμών, κοινωνικής αποδοχής, καθώς και στους όρους συμμετοχής των κοινοτήτων στην αγορά ενέργειας.

Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο τόσο για τη διαμόρφωση και βελτίωση δημόσιων πολιτικών όσο και για την αποτίμηση του ρόλου και του αναπτυξιακού δυναμικού των ενεργειακών κοινοτήτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης πράξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027».

Οι ενεργειακές κοινότητες καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα, έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ENERGY_COMMUNITIES_CRES