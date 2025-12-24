Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την κυκλική οικονομία στον αιολικό τομέα

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διεξάγει διαδικτυακή έρευνα κοινής γνώμης με θέμα τις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας σε Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CO2NSTRUCT ( www.co2nstruct.eu ).

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον αιολικό τομέα, με έμφαση στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών και στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Η έρευνα απευθύνεται σε άτομα και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της αιολικής ενέργειας, όπως μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εταιρείες αιολικής ενέργειας, επιστημονικές ενώσεις, εργαζόμενους στη βιομηχανία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρείες παραγωγής και διανομής ενέργειας, καθώς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Το ερωτηματολόγιο, η συμπλήρωση του οποίου απαιτεί περίπου 10 λεπτά, είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/C7FR5HM, καθώς και μέσω σάρωσης του σχετικού QR code.

Η έρευνα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 22 Ιανουαρίου 2026.