Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης Στρατηγικού Ολοκληρωμένου Έργου του έργου Life [Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP)] με τίτλο «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική», συνολικού προϋπολογισμού 14.954.311,29 Ευρώ και συνολικής διάρκειας 8 ετών.

Το έργο, υλοποιείται για την προστασία και διαχείριση των θαλασσίων υδάτων της Ελλάδας και συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με 15 εταίρους (Πράσινο Ταμείο, ΟΦΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΝΑΛΕ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Εταιρεία Terra Nova, MKO MIO-ECSDE, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Εστιάζει στην υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσα από την υλοποίηση μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, της χώρας. Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης, διαχείρισης και προστασίας, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεται με τον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης (Nature Restoration Law), τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal).

Κατά διάρκεια του έργου LIFE SIP GR Blue προβλέπεται η υλοποίηση 20 πιλοτικών δράσεων στις τρεις συμμετέχουσες Περιφέρειες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του Αιγαίου Πελάγους και περισσότερα από 5.800 km² προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Οι δράσεις του έργου συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την υλοποίηση των εθνικών μέτρων για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην κινητοποίηση σημαντικών πόρων, για την ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων και τη διάχυση των επιτυχημένων πιλοτικών παρεμβάσεων σε ευρύτερη γεωγραφική και τομεακή κλίμακα.

Η επιτυχής υλοποίησή του θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας σε θέματα θαλάσσιας διακυβέρνησης και βιοποικιλότητας, καθώς βασίζεται σε πλήθος δράσεων και πιλοτικών προγραμμάτων σχετικών με τη βιοποικιλότητα και τη οικοσυστημική ανθεκτικότητα, τη διαχείριση ξενικών ειδών, την αειφόρο αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, τη μείωση ευτροφισμού και ρύπων, την παρακολούθηση υδρογραφικών συνθηκών, τα θαλάσσια απορρίμματα, τον υποθαλάσσιο θόρυβο.

Αναμένεται, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της διυπουργικής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών προστασίας και διαχείρισης, συμβολή στους στόχους ΕΕ 2030 για τη βιοποικιλότητα, εθνική καμπάνια ενημέρωσης και δικτύωσης φορέων.