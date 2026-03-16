Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
16/03/2026 - 11:57
Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
16/03/2026 - 11:03
Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
16/03/2026 - 10:28
Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
16/03/2026 - 10:01
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
16/03/2026 - 09:30
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν
16/03/2026 - 08:43
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
16/03/2026 - 08:31
Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
16/03/2026 - 08:11
Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας
16/03/2026 - 08:05
Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
16/03/2026 - 08:01
Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα
16/03/2026 - 07:04
Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
16/03/2026 - 07:04
Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Newsroom
Δευτέρα, 16/03/2026 - 08:22

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που είναι προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συζητήσουν για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τις ενεργειακές υποδομές, στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά Δίκτυα (Grids Package), έχουν έντονο «ελληνικό χρώμα». Αποτελούν δικαίωση της πολιτικής του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό τραπέζι, και αποτέλεσμα μίας συντονισμένης και συστηματικής στρατηγικής της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εν μέσω της κρίσης στη Μ. Ανατολή, της αβεβαιότητας που προκαλεί και της διεθνούς ανόδου τιμών στην ενέργεια, στόχος είναι να αναδειχθούν οι αδυναμίες που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αναζητηθούν λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο είναι η βελτίωση της διασυνοριακής διασυνδεσιμότητας, η ενίσχυση του εξηλεκτρισμού και η επιτάχυνση της αδειοδότησης των δικτύων, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των διασυνοριακών υποδομών.

Επίσης, το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από έναν χρόνο, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Το σχέδιο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων στο Ιράν.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος, οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον προσωρινό διευθυντή του ACER, Volker Zuleger, και τη γενική διευθύντρια της Διεύθυνσης Έργων της ΕΤΕπ, Laura Piovesan, για να συζητήσουν τρόπους επιτάχυνσης των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/2026 - 08:24

