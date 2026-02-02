ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος

Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 11:18

Ηχηρό μήνυμα από το βήμα του Economist Athens εξέπεμψε, ο Φρανς Τίμερμανς, πρώην εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της πράσινης μετάβασης και την κρισιμότητα της ευρωπαϊκής ενότητας.

Ενόψει των ενεργειακών προκλήσεων και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων του 2026 και των επόμενων ετών, ο κ. Τίμερμανς παρουσίασε ένα λεπτομερές και συχνά αυτοκριτικό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το παρελθόν και το παρόν για να δείξει τον δρόμο προς το μέλλον.
Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Τίμερμανς αναφέρθηκε στη θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, τιμώντας τον παρόντα Δημήτρη Αβραμόπουλο, θυμήθηκε την κρίσιμη περίοδο του 2014-2015, όταν η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής και η Ευρώπη έδειξε ενότητα, αποφεύγοντας το Grexit. Αυτή η αναφορά λειτούργησε ως προοίμιο για το βασικό του μήνυμα: την αξία της συλλογικής δράσης.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ε.Ε., εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νομοθεσία της Πράσινης Συμφωνίας θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτη, συνεχίζοντας να μεταμορφώνει την ευρωπαϊκή οικονομία και τον ενεργειακό τομέα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), έχει γίνει αντικείμενο πολιτικών επιθέσεων, εντασσόμενη σε αυτό που χαρακτήρισε «πόλεμο πολιτισμών», επηρεασμένο και από την αμερικανική ρητορική.
Παραδέχτηκε ορισμένα μέτρα της Πράσινης Συμφωνίας, όπως η απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2035, είχαν κυρίως συμβολική αξία. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, όπως τόνισε, ήδη γνώριζε ότι η καινοτομία και ο ανταγωνισμός (κυρίως από την Κίνα) θα οδηγούσαν ούτως ή άλλως προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Τίμερμανς επέκρινε την ευρωπαϊκή νοοτροπία που συχνά περιπλέκει τα πράγματα. Ενώ οι Ευρωπαίοι μηχανικοί απέρριπταν την ηλεκτροκίνηση ως «πολύ απλή», οι Κινέζοι την αγκάλιασαν, αναγνωρίζοντας ότι η απλότητα οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος και προσελκύει τους καταναλωτές. «Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο θέλουν φθηνές επιλογές κινητικότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε ακόμη και την μετονομασία της Πράσινης Συμφωνίας, όπως έκανε η κυβέρνηση Μπάιντεν με τον «Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού» (Inflation Reduction Act), προκειμένου να αποτραπεί η εκμετάλλευσή της σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. «Γιατί να μην την ονομάσουμε 'Freedom Deal' - Συμφωνία για την Ελευθερία;» ρώτησε ρητορικά.

Η ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης είναι, κατά τον κ. Τίμερμανς, επιτακτική. Σε μια εποχή βιομηχανικής και γεωπολιτικής επανάστασης, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να γίνει υποτελής δυνάμεων όπως η Κίνα ή οι ΗΠΑ. Ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η κυριαρχία είναι μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Δεν έχουμε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου», υπενθύμισε, τονίζοντας ότι η στροφή προς την ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, υδρογόνο (και - για κάποιους - πυρηνική ενέργεια) δεν είναι επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα.

Επέκρινε επίσης την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια, η οποία οδήγησε σε «ηθικό κίνδυνο» και στην προσπάθεια κάποιων κρατών-μελών να εξασφαλίσουν φθηνή ενέργεια από δυνάμεις όπως η Ρωσία.

Ο Φρανς Τίμερμανς εξέφρασε την εκτίμησή του για την Ελλάδα, όχι μόνο για την ανθεκτικότητά της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην πράσινη μετάβαση. Η Ελλάδα, όπως επεσήμανε, κατανοεί απόλυτα την ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχει τεράστιο δυναμικό ώστε να γίνει ενεργειακός κόμβος, παρέχοντας καθαρή ενέργεια, μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Προέτρεψε μάλιστα τους Έλληνες ηγέτες να διδάξουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, πώς να εφαρμόζουν καλύτερες ρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε να το κάνει μέσα από την κρίση. Επίσης, τους κάλεσε να πρωτοστατήσουν στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ευκαιρίες σε χώρες όπως η Αλβανία και η Μολδαβία, αλλά και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς η ενσωμάτωσή τους είναι στρατηγικής σημασίας.

Κλείνοντας, ο κ. Τίμερμανς επανέλαβε ότι η έλλειψη ενότητας είναι το μόνο που κρατά πίσω την Ευρώπη. «Αν παραμείνουμε διαιρεμένοι, η κατάσταση δεν θα είναι καλή. Αν ξαναβρούμε αυτή την ενότητα, τα πράγματα θα είναι καλύτερα», είπε, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα επιτυχίας την Airbus, η οποία απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερισχύσει ακόμα και κολοσσών όπως η Boeing, όταν λειτουργεί ενωμένη.

Η Ελλάδα, με την ικανότητά της να προσαρμόζεται ακόμη και μετά την απώλεια του 25% του ΑΕΠ της, στάθηκε ως φωτεινό παράδειγμα απέναντι στην «ιστορικά, λάθος» επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την ΕΕ. Το μάθημα είναι σαφές: όταν μια χώρα αναγνωρίζει ότι ενεργεί για το δικό της συμφέρον και όχι για τους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών», μπορεί να αλλάξει πορεία και να ευημερήσει.

Ο Φρανς Τίμερμανς έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας από την Αθήνα αλλά και μία προειδοποίηση: η πράσινη μετάβαση και η ενεργειακή αυτονομία είναι οι πυλώνες του ευρωπαϊκού μέλλοντος για το 2026 και μετά, αλλά η επιτυχία τους εξαρτάται από την ικανότητα της Ευρώπης να σκέφτεται ολιστικά, να καινοτομεί και, κυρίως, να παραμείνει ενωμένη.

Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική» 02 Φεβρουαρίου 2026
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών 02 Φεβρουαρίου 2026
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών

