Σταύρος Καλαφάτης: Έρευνα, Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες κινητήριες δυνάμεις της Ανάπτυξης το 2026

«Τα τελευταία χρόνια η πορεία της ελληνικής οικονομίας αξιολογείται πολύ θετικά από μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Η Ελλάδα δυναμώνει. Το απέδειξαν οι αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας αλλά και η πρόσφατη εκλογή για πρώτη φορά Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup.

Η Πατρίδα μας απέδειξε ότι παρά τις διεθνείς προκλήσεις και γεωπολιτικές αναταράξεις μπορεί να θέτει στόχους και να τους πετυχαίνει: Η οικονομία μας συνεχίζει ν΄ αναπτύσσεται δυναμικά με ρυθμούς υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ξεπέρασαν τα 8 δις ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του 2025 (ΤτΕ) σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Η ανεργία μειώνεται θεαματικά από το 18% στο 8%, με 500 χιλιάδες συμπολίτες μας να έχουν βάλει ένα εισόδημα στο σπίτι τους. Την ίδια στιγμή εφαρμόζουμε το μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων ετών ύψους 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία ήδη μπαίνουν στην ελληνική οικονομία, στηρίζοντας την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας τους πολλούς.

Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Είναι αποτέλεσμα στρατηγικής και πολιτικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έχουν συνέχεια, συνέπεια και στόχο. Στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η Ελλάδα είναι ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά και αμυντικά. Πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κόμβος ενέργειας και οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης. Χτίζουμε στρατηγικές συμμαχίες με ισχυρές χώρες. Θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στη νέα εποχή. Να συνδιαμορφώνουμε πολιτικές. Να προσελκύουμε επενδύσεις. Θέλουμε η Πατρίδα μας να μετατραπεί σε ένα ισχυρό HUB γνώσης, νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Είναι γνωστό ότι η ισχυρή βούληση της Κυβέρνησής μας για στήριξη της Έρευνας, τα τελευταία χρόνια, φέρνει την Πατρίδα μας στην 4η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρατικές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, οι πόροι αυξήθηκαν κατά 46% (από 961 εκατ. € το 2019 σε 1,4 δισ. € το 2023), ενισχύοντας καθοριστικά τις υποδομές και την παραγωγή γνώσης. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε κατά 40% το ερευνητικό προσωπικό δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της έρευνας, αντιστρέφοντας το brain drain. Είμαστε περήφανοι για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό μας δυναμικό. Και που περισσότεροι από 1.000 ερευνητές στην Ελλάδα αναγνωρίζονται στο κορυφαίο 2% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας.

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνεργαζόμαστε με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και το οικοσύστημα καινοτομίας. Συνδέουμε την έρευνα με την παραγωγή. Διαμορφώνουμε νέες πολιτικές με τη συνεργασία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Επενδύουμε συστηματικά στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας: Με το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “ELEVATE GREECE”. Με φοροαπαλλαγές για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που κυμαίνονται από 130% εως έως 315%. Με στήριξη των ερευνητικών υποδομών με περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Με τη θέσπιση νομοθεσίας για spin-offs. Με τα Κέντρα Ικανοτήτων, τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και τα κίνητρα για την ενίσχυση των business angels.

Η Ελλάδα στοχεύει στο να πρωταγωνιστήσει στην νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 2025 είναι ένα κρίσιμο έτος διότι περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και την έναρξη υλοποίησης των μεγάλων ψηφιακών έργων και υποδομών επεξεργασίας δεδομένων (Data Centers). Το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «AI Pharos» και ο υπερ-υπολογιστής «Δαίδαλος», μαζί με την νέα εθνική υποδομή ΑΙ στην Κοζάνη, τοποθετούν τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή των νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, οι στρατηγικές συνεργασίες της Ελληνικής Κυβέρνησης με κορυφαίους διεθνείς παίκτες όπως η Open AI, η Google και η Mistral AI, ενισχύουν την τεχνολογική αυτονομία και την παρουσία της χώρας μας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας.

Στρατηγική προτεραιότητά μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θ΄ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αύριο. Γιατί η ανάπτυξη του σήμερα χτίζεται πάνω στη γνώση, στη συνεργασία, στη διασύνδεση των φορέων, στο θάρρος να επενδύουμε σ΄αυτό που η χώρα μας μπορεί πραγματικά να προσφέρει: Το ανθρώπινο κεφάλαιο, το επιστημονικό δυναμικό, τις ιδέες που μπορούν να μετατραπούν σε προϊόντα, υπηρεσίες και νέες θέσεις εργασίας. Η χώρα μας μπορεί να μετεξελιχθεί σε HUB νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει γι΄αυτό όλες τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει το 2026 αλλά και στα επόμενα χρόνια. Ενώνουμε δυνάμεις για την Ελλάδα που παράγει, που εξάγει καινοτομία, που δίνει στους νέους της λόγους να μείνουν και να δημιουργήσουν, εδώ, στην Πατρίδα μας».