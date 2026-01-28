Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40
Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 08:21
Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου

Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
Newsroom
Τετάρτη, 28/01/2026 - 08:02

Αναφορικά με πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, σε σχέση με την οικοδομική άδεια του υπό ανέγερση ξενοδοχείου στη θέση «Μύτακας» του Δήμου Μήλου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εντολή του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

1.Υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας.

2.Απέστειλε έγγραφο προς τον Δήμο Μήλου:

Α. προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης του συνόλου των οικοδομικών εργασιών, με βάση τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/89 (άρθρα 52 και 52Α). Αν υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η αρμόδια Αρχή, εν προκειμένω ο Δήμος Μήλου, μπορεί να διατάξει άμεσα την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης άδειας.

Β. μέχρι την πλήρη διερεύνηση της νομιμότητας της οικοδομικής άδειας από την ΕΑΔ και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο εκκρεμεί σχετική αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση παύση των εργασιών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βλαπτικά για το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δυτικών Κυκλάδων, στο οποίο υπάγεται η Μήλος, και θα καθορίσει οριστικά τους όρους δόμησης στο νησί.

Επισημαίνεται ότι αύριο, 28 Ιανουαρίου, ο ΥΠΕΝ θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο με τον Δήμαρχο Μήλου κ. Μανώλη Μικέλη, προκειμένου να συζητηθούν κοινές δράσεις για την περαιτέρω περιβαλλοντική προστασία του νησιού.

