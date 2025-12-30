Στο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ εντάσσεται η ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Την ένταξη του έργου της ανάπλασης της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.

Η «Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους» αποτελεί μια από τις πλέον εμβληματικές αναπλάσεις της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 26,3 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, την ΕΥΑΘ και την ΕΥΑΘ Παγίων δρομολογούμε μια εμβληματική παρέμβαση στην ‘καρδιά’ του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε στην Αριστοτέλους και αφορά στην πλήρη ανάπλαση, όχι μόνον της πλατείας, αλλά συνολικά του άξονα. Οι διαδικασίες προχώρησαν με γοργούς ρυθμούς και προτού βγει το 2025 εντάξαμε το έργο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διασφαλίζοντας τους πόρους, ώστε να παραδώσουμε το έργο στους συμπολίτες μας εγκαίρως και να έχουμε έτσι μια νέα εικόνα και λειτουργία του κέντρου της πόλης, σαφώς βελτιωμένη και σύγχρονη, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των κατοίκων και των επιχειρήσεων, ενώ θα αναβαθμίσει την ελκυστικότητα της Θεσσαλονίκης συνολικά. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουμε τις προσπάθειες του Δήμου και από κοινού διασφαλίζουμε για τη Θεσσαλονίκη ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον και για τους κατοίκους και τους επισκέπτες μια σύγχρονη μητρόπολη, με σεβασμό στην Ιστορία και τη φυσιογνωμία της».

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται «διαμόρφωση ελεύθερου κοινοχρήστου χώρου και πλατείας υπερτοπικής και ιστορικής σημασίας, με στόχο την ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμισή του. Επιχειρείται η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου, η αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου με τις αρχές του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού, η ελκυστικότητά του και η τόνωση της επισκεψιμότητας. Το έργο προβάλλει την οδό Αριστοτέλους ως την κεντρική αρτηρία της σύγχρονης μητροπολιτικής ζωής της πόλης, αλλά και ως περιοχή διασύνδεσης με την νεότερη ιστορία της».

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε τρεις κυρίως ενότητες:

1.Την πλατεία επί της οδού Εγνατία.

2.Τον άξονα της οδού Αριστοτέλους.

3.Την πλατεία Αριστοτέλους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση ένταξης, «οι αρχές σχεδιασμού στοχεύουν στην αντιληπτική συνέχεια του συνόλου, με εξασφάλιση συνεχούς και απρόσκοπτης θέασης προς την θάλασσα και το βόρειο τμήμα της πόλης, καθώς και στην ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των δυο πλατειών και των όψεων των κτιρίων. Επιδιώκεται η ενίσχυση του άξονα ως κεντρική αρτηρία περίπατου που συγκροτείται από επιμέρους ζώνες κίνησης και ανάπαυσης, με την οργάνωση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού και φύτευσης. Αναφορές στα ίχνη της πόλης προ της πυρκαγιάς του 1917 (προηγούμενος αστικός ιστός) υπογραμμίζονται μέσω σχεδιαστικών αποφάσεων στην οργάνωση των χαράξεων της δαπεδόστρωσης. Τόσο η εισαγωγή στοιχείων νερού όσο και τα προτεινόμενα είδη φυτών και δένδρων στοχεύουν στην βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής και στην απόδοση ενός συγχρόνου και βιώσιμου δημόσιου χώρου στην πόλη».

Η περιοχή παρέμβασης είναι περίπου 32.500 τ.μ. και εκτείνεται από το παραλιακό μέτωπο έως την οδό Εγνατία και, συγκεκριμένα, κατά μήκος από το κράσπεδο της παλιάς παραλίας μέχρι το κράσπεδο της οδού Εγνατίας και, κατά πλάτος, από την εσωτερική παρειά των στοών εκατέρωθεν του άξονα της Αριστοτέλους.

Στις διασταυρώσεις με τους εγκάρσιους οδικούς άξονες (οδός Μητροπόλεως, οδός Τσιμισκή, οδός Βασ. Ηρακλείου, οδός Ερμού) ορίζεται από την επέκταση της γραμμής των εσωτερικών παρειών των στοών.

Περιλαμβάνει επίσης τα πεζοδρόμια επί της Λεωφόρου Νίκης, εκατέρωθεν του άξονα μέχρι τις οδούς Πλουτάρχου και Δημοσθένους.

Η Αριστοτέλους οργανώνεται λειτουργικά, ως προς τον άξονα συμμετρίας, της σε επιμέρους κατά μήκος ζώνες:

-Κεντρικού Περίπατου, πλάτους 9,00 μ.

-Στάσης Αστικού Εξοπλισμού – Φύτευσης, 6.45 μ.

-Διέλευσης Οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης – τροφοδοσίας, ελαχ. πλάτους 3,50μ.

Επιπλέον, θα γίνει ανάπλαση στις ζώνες κίνησης των στοών των κτιρίων. Σε αντιστροφή με την υφιστάμενη κατάσταση, η κεντρική και μεγαλύτερη σε πλάτος ζώνη αντιμετωπίζεται ως η κυρίως ζώνη ελεύθερης κίνησης, η οποία ορίζεται από τις περιοχές φύτευσης και την ζώνη καθιστικών, διαμορφώνοντας μια κεντρική αρτηρία περιπάτου με απρόσκοπτη θέαση προς την Άνω Πόλη και την θάλασσα.

Στην πλατεία επί της οδού Εγνατίας απομακρύνεται η στάση και καταργείται η διέλευση των λεωφορείων, προκειμένου να αναδειχθεί το σύνολο της μελέτης.

Το έργο περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των υπογείων χώρων υγιεινής στην υφιστάμενη θέση τους, πλησίον της οδού Τσιμισκή, με νέα διάταξη και προσβάσεις. Η πλατεία Αριστοτέλους, κατ’ αναλογία με την υφιστάμενη κατάσταση, περιλαμβάνει ένα κεντρικό, ελεύθερο από φυτεύσεις και υπέργειες κατασκευές τμήμα, εκατέρωθεν του οποίου οργανώνονται περιοχές στάσης, φύτευσης και διάθεσης υπαίθριων τραπεζοκαθισμάτων εστίασης.

Καθώς το έργο περιλαμβάνει πλήρη δαπεδόστρωση της περιοχής, η οποία συνδέεται άρρηκτα με ζητήματα απορροής ομβρίων αλλά και με τα πεπαλαιωμένα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και ύδρευσης, συμπεριλήφθηκε και η αντικατάσταση των δικτύων, υπό ενιαία εργολαβία με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΥΑΘ Παγίων για την παραχώρηση της αρμοδιότητας. Επίσης, λόγω των διευρυμένων εκσκαφών, το έργο συνδέεται και με το υποέργο αρχαιολογικών εργασιών, βάσει μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.