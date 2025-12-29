ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δημοσιεύονται οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες

Newsroom
Δευτέρα, 29/12/2025 - 15:10

Εγκρίθηκαν σήμερα οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ιονίου και του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, κατόπιν ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης των μελετών. Η θεσμοθέτηση των δύο θαλάσσιων πάρκων θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και την υποβολή στο ΣτΕ των αντίστοιχων σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Με τα δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, επιτυγχάνεται η προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων της χώρας μας, υπερβαίνοντας νωρίτερα την αρχική ευρωπαϊκή δέσμευση της χώρας μας για προστασία τουλάχιστον του 30% των χωρικών μας υδάτων έως το 2030.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές των δύο νέων Πάρκων απαγορεύεται ρητά η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρία νέα παραρτήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ σε Μήλο, Αμοργό και Κύθηρα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πάρκων, ενώ για την ουσιαστικότερη εποπτεία προχωρά γρήγορα η ενίσχυση του ΟΦΥΠΕΚΑ με τρία σκάφη ανοιχτής θαλάσσης (λιμενικού τύπου) και εννέα φουσκωτά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, σε αγαστή συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει και την προμήθεια -μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- ειδικού εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, ιπτάμενα και υποθαλάσσια drones, radar, κλπ.).

Επιπλέον, έχουν ήδη εξασφαλισθεί 33 νέες θέσεις προσωπικού για τη διαχείριση των θαλάσσιων πάρκων που θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ τους επόμενους μήνες.

Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα είναι δίκτυα διασυνδεδεμένων προστατευόμενων περιοχών. Η δημιουργία τους προσφέρει σημαντικά πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα μεμονωμένες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, κυρίως λόγω της ολιστικής οικολογικής, διοικητικής και κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης. Σκοπός τους είναι η διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας, η προστασία και η αποκατάσταση των οικοτόπων και η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Με την έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ιονίου και του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της Πατρίδας μας. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος της χώρας μας στην Ευρώπη όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο πάντοτε, των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 9ο Our Ocean Conference

Η θεσμοθέτηση των δύο νέων Πάρκων θα μας βρει επιχειρησιακά έτοιμους. Η απαγόρευση συγκεκριμένων πρακτικών αλιείας και η ενίσχυση του ΟΦΥΠΕΚΑ με άρτια εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό και μέσα επιτήρησης διασφαλίζουν ότι η προστασία των περιοχών αυτών δεν θα μείνει στα χαρτιά, αλλά θα εφαρμοστεί στην πράξη».

