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AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας
Newsroom
Τετάρτη, 03/06/2026 - 08:22
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O Όμιλος AVAX προχώρησε με επιτυχία στην πιστοποίησή του ως «Lead Appointed Party» σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19650-2:2018, το οποίο αφορά στη διαχείριση πληροφοριών με χρήση Building Information Modelling (BIM), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τoυ δέσμευση στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βέλτιστη διαχείριση τεχνικών έργων.

Η απονομή της πιστοποίησης από την TÜV NORD Ελλάδας, τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης καλύπτει τον ρόλο του «Lead Appointed Party» για το σχεδιασμό και την κατασκευή Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών Έργων (Δικτύων & Αγωγών), καθώς και Έργων Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τον Όμιλο AVAX, ο οποίος επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τις σύγχρονες τεχνολογικές πρακτικές, υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης.

Η συνεργασία της εταιρίας με την TÜV NORD Ελλάδας είναι πολυετής και ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ΑΒΑΞ διατηρεί ήδη πιστοποιημένα δέκα (10) Συστήματα Διαχείρισης Διεθνών Προτύπων, μεταξύ των οποίων: ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ΕΛΟΤ 1439 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας, ISO 37001 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, ISO 45001 – Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ISO 22301 – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 27701 – Σύστημα Διαχείρισης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ISO 27001 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ISO 39001 – Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, ISO 50001 – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.

Η συνεχής ενίσχυση και αναβάθμιση των Συστημάτων Διαχείρισης αποτυπώνει τη σταθερή προσήλωση του Ομίλου AVAX στην επιχειρησιακή συνέπεια, την αξιοπιστία, τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για πελάτες, συνεργάτες και την κοινωνία.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου AVAX κ. Αντώνης Μιτζάλης, δήλωσε: «Η πιστοποίηση BIM επαναβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική του Ομίλου μας για συνεχή προσαρμογή στα πιο σύγχρονα και απαιτητικά δεδομένα της κατασκευής. Η αξιοποίηση του BIM ενισχύει τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων μας. Προσφέρει επίσης σημαντική προστιθέμενη αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας αλλά και στον Όμιλό μας και τους ανθρώπους του. Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης».

Ο κ. Χαρίλαος Τολούμης, Managing Director της TÜV NORD Ελλάδας δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση και στα στελέχη του Ομίλου AVAX για την επιτυχή πιστοποίησή τους σύμφωνα με το ISO 19650-2:2018. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική προσήλωση του Ομίλου στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αξιοποίηση του Building Information Modeling(BIM), ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας στα τεχνικά έργα. Η TÜV NORD Ελλάδας είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που συνεργάζεται με οργανισμούς που επενδύουν συστηματικά στην καινοτομία και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των κατασκευών.»

Στην ειδική εκδήλωση εκ μέρους του Ομίλου AVAXπαρέστησαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αντώνης Μιτζάλης και η κυρία Ρόη Κωνσταντάρου, QSHE and Sustainability Director του Ομίλου, ενώ από την TÜV NORD Ελλάδας, o κ. Χαρίλαος Τολούμης, Managing Director, ο κ. Θωμάς Αραπογιάννης, Certification Director, η κα Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President SystemsCertification, ο κ. Άλκης Γρέβιας, Lead Auditor, η κα Κονδυλία Κοντογιάννη, Vice President Training και η κα Σωτηρία Θεοφανίδου, CorporateCommunication.

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