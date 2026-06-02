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Συνάντηση Μανιάτη-Jørgensen: Η αξιοποίησης των 30 δις ευρώ του Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη», στο επίκεντρο

Συνάντηση Μανιάτη-Jørgensen: Η αξιοποίησης των 30 δις ευρώ του Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη», στο επίκεντρο
Newsroom
Τρίτη, 02/06/2026 - 15:30
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Συνάντηση με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Dan Jørgensen είχε χθες, Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης.

Σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μανιάτης ανέφερε:

«Με τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jørgensen συζητήσαμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως ο τρόπος αξιοποίησης των 30 δις ευρώ του Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Η ιδιότητά μου, του εισηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, μου δίνει τη δυνατότητα να καταγράψω τις επιλογές που θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμόσουμε για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2028-2034.

Ξεκαθάρισα στον Επίτροπο και συμφώνησε μαζί μου, ότι αντιμετωπίζω με απόλυτα θετικό βλέμμα τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ κρατών – μελών, την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και τις διασυνοριακές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Ε.Ε., επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν μείωση τιμών σε όλα τα κράτη – μέλη και ασφαλώς και στην Ελλάδα.

Είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός να αποδεχθώ προτάσεις ορισμένων κρατών – μελών και πολιτικών ομάδων, κυρίως της δεξιάς, να χρηματοδοτήσουμε έργα πυρηνικής ενέργειας.

Ο Επίτροπος συμφώνησε απολύτως με τις επιλογές που του ανέφερα. Ελπίζω και η ελληνική κυβέρνηση να συμφωνεί.

Η διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζεται».

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