ENTSO-E: Επαρκές για το καλοκαίρι το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα- Καύσωνες και δασικές πυρκαγιές στις βασικές προκλήσεις

Με ενισχυμένες υποδομές, περισσότερες διαθέσιμες μονάδες παραγωγής και χωρίς προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στην περίοδο αιχμής, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα εισέρχεται στο καλοκαίρι του 2026 με σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και ο κίνδυνος εκτεταμένων πυρκαγιών εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες που απαιτούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης “Summer Outlook 2026” του ENTSO-E, η οποία αξιολογεί την επάρκεια ισχύος των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών συστημάτων για τη θερινή περίοδο. Για την Ελλάδα, η ανάλυση στηρίζεται σε στοιχεία που παρείχε ο ΑΔΜΗΕ.

Ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-E, στην έκθεση του εκτιμά ότι στην Ελλάδα η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το φετινό καλοκαίρι θα αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενα έτη, εξαιτίας της επιδείνωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών και των υψηλότερων θερμοκρασιών. Ταυτόχρονα θεωρεί ότι οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που παρατηρούνται ολοένα συχνότερα τα τελευταία χρόνια ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικές διακοπές σε τμήματα του συστήματος μεταφοράς.

Επικαλούμενη στοιχεία του ΑΔΜΗΕ η έκθεση του ευρωπαϊκού φορέα, αναφέρει ότι η χώρα εμφανίζεται επαρκώς προετοιμασμένη για την κάλυψη της ζήτησης. Δεν προβλέπονται προγραμματισμένες συντηρήσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής κατά την περίοδο αιχμής, από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Αυγούστου, ενώ θεωρείται μικρή η πιθανότητα παράτασης των υφιστάμενων εργασιών συντήρησης.

Σημαντική ενίσχυση αναμένεται να προσφέρει στο ελληνικό σύστημα και η νέα μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 850 MW, (των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Motor Oil), η οποία συνεχίζει τη διαδικασία δοκιμαστικής λειτουργίας της, ενώ παράλληλα προχωρά το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης, με τις παλαιότερες λιγνιτικές μονάδες να αναμένεται να αποσυρθούν μετά το τέλος της θερινής περιόδου.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα και μάλιστα υψηλότερα από τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών. Επιπλέον, δεν υπάρχουν προγραμματισμένοι περιορισμοί ή εργασίες συντήρησης στις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις κατά την κρίσιμη περίοδο υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο πρόγραμμα αναβάθμισης και αντικατάστασης εξοπλισμού του συστήματος μεταφοράς, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων απέναντι σε ακραία φαινόμενα.

Σύμφωνα με την ENTSO-E, η αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η αυξημένη εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές και οι δυνατότητες εισαγωγών επαρκούν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας υπό κανονικές συνθήκες, με βασική προϋπόθεση τη συνεχή και απρόσκοπτη τροφοδοσία φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην είσοδο των πρώτων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) στην ελληνική αγορά μέσα στους επόμενους μήνες. Οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχοντας ταυτόχρονα εφεδρείες για τη διαχείριση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής.

Παρά τα θετικά δεδομένα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης και χαμηλής παραγωγής από ΑΠΕ, το ελληνικό σύστημα θα εξακολουθήσει να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα επάρκειας.

Αντίθετα, σε ημέρες χαμηλής κατανάλωσης, όπως τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες, η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμούς παραγωγής για λόγους εξισορρόπησης του συστήματος, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διαχείριση των μονάδων που είναι συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην Κρήτη, όπου από τα τέλη του 2025 βρίσκεται σε λειτουργία η νέα ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος με το ηπειρωτικό σύστημα. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει τη σταδιακή απόσυρση ή τη διατήρηση μόνο ως εφεδρικών των θερμικών μονάδων του νησιού έως τον Οκτώβριο του 2026.

Συνολικά, ο ENTSO-E εκτιμά ότι η Ευρώπη εισέρχεται στο καλοκαίρι χωρίς σημαντικούς κινδύνους επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος. Η πρόκληση, σύμφωνα με την έκθεση, δεν εντοπίζεται πλέον στην έλλειψη παραγωγής αλλά στη διαχείριση των αυξανόμενων ποσοτήτων ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται να υπερβούν τη ζήτηση, οδηγώντας σε περισσότερες περικοπές παραγωγής και αυξημένες διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας.