Sunlight Academy: Επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στις εγκαταστάσεις σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Η Sunlight Group , μέλος του Ομίλου Olympia και ηγέτιδα εταιρία παγκοσμίως σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, αναδεικνύει το 2025 σε έτος-ορόσημο για τη Sunlight Academy, έχοντας υποδεχθεί 1.000 μαθητές και φοιτητές στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της σε Ξάνθη και Κομοτηνή. Ο αριθμός αυτός —διπλάσιος σε σχέση με το 2024 και τετραπλάσιος σε σύγκριση με το 2023— επιβεβαιώνει τη δυναμική εξέλιξη της πρωτοβουλίας σε θεσμό που συνδέει τη νέα γενιά της ελληνικής περιφέρειας με την τεχνολογική καινοτομία.

Μέσω της Sunlight Academy, η εταιρεία επενδύει με συνέπεια στην εκπαιδευτική κοινότητα, υποδεχόμενη μαθητές και φοιτητές από την Κεντρική και Ανατολική Ελλάδα. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο Βιομηχανικό Συγκρότημα της Sunlight στην Ξάνθη και στο Εργοστάσιο Ανακύκλωσης στην Κομοτηνή, δίνοντας στη νέα γενιά την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την «καρδιά» της παραγωγικής διαδικασίας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την κατανόηση του εύρους των εργασιών σε μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να συζητήσουν με στελέχη της παραγωγής.

Στόχος της Sunlight Academy είναι να συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, προσφέροντας ερεθίσματα και εμπειρίες από ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας υψηλής τεχνολογίας, βοηθώντας τους να διαμορφώσουν το δικό τους όραμα για το μέλλον. Τηρώντας ταυτόχρονα αυστηρά πρωτόκολλα για την υγεία και ασφάλεια στην παραγωγική διαδικασία, η Sunlight Group επιλέγει να διατηρεί τις εγκαταστάσεις της ανοιχτές και προσβάσιμες στην εκπαιδευτική κοινότητα, αναγνωρίζοντας ότι η άμεση επαφή με την τεχνολογία είναι αναντικατάστατη.

«Αντιμετωπίζουμε τις εγκαταστάσεις μας ως ένα ζωντανό εργαστήριο. Για εμάς, η Sunlight Academy δεν προσφέρει απλώς μια ξενάγηση, αλλά άμεση πρόσβαση στην τεχνολογία της ενέργειας και στο ευρύ οικοσύστημα επαγγελμάτων που αναπτύσσεται γύρω από αυτήν. Στόχος μας είναι να κεντρίσουμε την περιέργεια, ώστε οι νέοι να μπορούν να οραματιστούν το μέλλον τους και να το δημιουργήσουν ξεκινώντας από τον τόπο τους» δήλωσε ο Κώστας Πασπάλας, Γενικός Διευθυντής Εργοστασίου της Ξάνθης.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως λύκεια, ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστημιακές σχολές που ενδιαφέρονται να προγραμματίσουν επισκέψεις μαθητών και φοιτητών μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: