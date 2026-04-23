Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Πέμπτη, 23/04/2026 - 08:17

Η ηλέκτριση του έργου «Θεμέλιο» αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας

Ο πρώτος μας Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Battery Energy Storage System – BESS), με την εμπορική ονομασία «Θεμέλιο», ηλεκτρίστηκε και πλέον παρέχει υπηρεσίες στο σύστημα, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας και του ηλεκτρικού συστήματος. Το έργο, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση

Το «Θεμέλιο» είναι έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49 MW, με συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα 127,04 MWh και εγγυημένη χωρητικότητα 98 MWh. Η υποδομή του έργου περιλαμβάνει 26 containers μπαταριών, 13 υποσταθμούς παραγωγής και 2 τερματικούς υποσταθμούς μέσης τάσης, στοιχεία που λειτουργούν συνδυαστικά για την αποθήκευση και διαχείριση της ενέργειας,  διασφαλίζοντας την ομαλή διασύνδεση με το δίκτυο.

Καθώς η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται, η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας και επανεισαγωγής της στο δίκτυο όταν απαιτείται καθίσταται καθοριστική. Με την ηλέκτρισή του, το «Θεμέλιο» συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας, στη στήριξη της σταθερότητας του συστήματος και στη διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της κατασκευής

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου «Θεμέλιο», προέκυψε waste από τα πλαστικά καλύμματα των containers των μπαταριών, συνολικού βάρους 962 κιλών. Χρησιμοποιώντας 74 κιλά από τα υλικά αυτά δημιουργήσαμε, σε συνεργασία με τη Fabric Republic, αδιάβροχα χρηστικά backpacks, τα οποία προσφέραμε στους συναδέλφους μας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, 150 οικογένειες απέκτησαν πρόσβαση σε καθαρό ρουχισμό, ενώ παράλληλα 150 kg CO₂ δεν εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα - δείχνοντας στην πράξη τη δύναμη της κυκλικής οικονομίας.

Με βλέμμα προς το μέλλον

Η λειτουργία του έργου επιβεβαιώνει τη στρατηγική στόχευσή μας σε τεχνολογίες οι οποίες ενισχύουν τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό και πιο αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο. Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της νέας ενεργειακής πραγματικότητας: λειτουργεί ως καταλύτης για την ενσωμάτωση μεγαλύτερου ποσοστού καθαρής ενέργειας στο σύστημα, παρέχοντας ισχύ σε ώρες αιχμής και εξασφαλίζοντας τη σταθερή λειτουργία του δικτύου.

Με το «Θεμέλιο» πλέον σε λειτουργία, ενισχύουμε έμπρακτα τη συμβολή μας στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου ενεργειακού μέλλοντος για τη χώρα, μέσα από έργα που συνδυάζουν τεχνολογική αρτιότητα, λειτουργική αξιοπιστία και σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects 23 Απριλίου 2026

