Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects

Η αποθήκευση ενέργειας περνά από το περιθώριο στο επίκεντρο της ενεργειακής αγοράς, καθώς η ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ αυξάνει την ανάγκη για λύσεις που θα «γεφυρώνουν» την παραγωγή με τη ζήτηση

Σε αυτό το περιβάλλον, η αντλησιοταμίευση επανέρχεται δυναμικά, με νέο κύμα επενδυτικών σχεδίων και μεγάλα projects να δρομολογούνται, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί την τεχνολογία-κλειδί για τη σταθερότητα του συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στον κύκλο Απριλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υποβλήθηκαν 16 αιτήσεις για έργα αντλησιοταμίευσης. H συνολική μέγιστη ισχύς απορρόφησης ανέρχεται σε 1.655,73 MW, με την πλειονότητα να αφορά σε μικρές μονάδες της τάξης των 10 MW.

Ωστόσο μεταξύ των αιτημάτων συμπεριλαμβάνονται και δυο μεγαλύτεροι σταθμοί. Πρόκειται για μονάδες της εταιρίας ACRUS Hydro Energy. Η μια έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης 600 MW και σχεδιάζεται να γίνει στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Καστοριά και η δεύτερη με μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης 900 MW τοποθετείται στην Πέλλα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ίδια ώρα προχωρεί με βάση το χρονοδιάγραμμα το μεγάλο έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αμφιλοχία, ενώ η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της δημιουργίας μιας μονάδας αντλησιοταμίευσης στο πρώην ορυχείο της Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα, με σχεδόν διπλάσιο δυναμικό σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Mετά την αύξηση της δυναμικότητας του σταθμού που ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας στις αρχές του έτους, η εταιρία αναμένεται ως το τέλος του 2026 να προκηρύξει τον διαγωνισμό για την κατασκευή του.

Η μονάδα αντλησιοταμίευσης στο πρώην ορυχείο της Καρδιάς θα έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης 304 MW και μέγιστη ισχύς απορρόφησης 294 MW, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε σε μέγιστη ισχύ έγχυσης 148 MW και μέγιστη ισχύς απορρόφησης 148 MW. Ο προϋπολογισμός του έργου τοποθετείται σε περίπου 420 εκατ. ευρώ και η διάρκεια κατασκευής του σε 4,5 χρόνια από τότε που θα υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω δύο διακριτών συμβάσεων, τη σύμβαση Τεχνολογικού Παρόχου και τη σύμβαση Αναδόχου Κατασκευής. Ο σταθμός θα έχει δύο ταμιευτήρες, (άνω και κάτω ταμιευτήρας), σύστημα προσαγωγής ύδατος, σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, και τα απαραίτητα συνοδά έργα. Ο άνω ταμιευτήρας έχει χωροθετηθεί σε έκταση εμβαδού 650 στρεμμάτων, στην περιοχή των πύργων ψύξης του πρώην Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς, που θα κατεδαφιστούν. Όσο για τον κάτω ταμιευτήρα, χωροθετείται στον πυθμένα υφιστάμενου ορύγματος του ανενεργού ορυχείου Καρδιάς.

Έως σήμερα, η ΔΕΗ έχει ολοκληρώσει τις βασικές γεωλογικές, γεωτεχνικές, ηλεκτρικές και οικονομικές μελέτες και τον βασικός σχεδιασμός του έργου, καθώς και άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ διαχειρίζεται εδώ και δεκαετίες δύο σταθμούς αντλησιοταμίευσης και συγκεκριμένα τη Σφηκιά στον ποταμό Αλιάκμονα, με ισχύ παραγωγής 315 MW και το Θησαυρό στη Δράμα και τον ποταμό Νέστο με ισχύ παραγωγής 384 MW. Οι σταθμοί αντηλσιοταμίευσης επιτρέπουν την αποτελεσματική αποθήκευση ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις μπαταρίες, που συνήθως έχουν διάρκεια 2 ωρών ή 4 ωρών. Υποστηρίζουν την ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου, ενισχύουν την αξιοπιστία του συστήματος και έχουν άμεση απόκριση σε ανάγκες ισχύος, συμβάλλοντας και στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Πλεονεκτήματα που την καθιστούν την πλέον αξιόπιστη τεχνολογία αποθήκευσης.