Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
Άννα Διανά
Πέμπτη, 23/04/2026 - 08:03

Η αποθήκευση ενέργειας περνά από το περιθώριο στο επίκεντρο της ενεργειακής αγοράς, καθώς η ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ αυξάνει την ανάγκη για λύσεις που θα «γεφυρώνουν» την παραγωγή με τη ζήτηση

Σε αυτό το περιβάλλον, η αντλησιοταμίευση επανέρχεται δυναμικά, με νέο κύμα επενδυτικών σχεδίων και μεγάλα projects να δρομολογούνται, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί την τεχνολογία-κλειδί για τη σταθερότητα του συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στον κύκλο Απριλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υποβλήθηκαν 16 αιτήσεις για έργα αντλησιοταμίευσης. H συνολική μέγιστη ισχύς απορρόφησης ανέρχεται σε 1.655,73 MW, με την πλειονότητα να αφορά σε μικρές μονάδες της τάξης των 10 MW.

Ωστόσο μεταξύ των αιτημάτων συμπεριλαμβάνονται και δυο μεγαλύτεροι σταθμοί. Πρόκειται για μονάδες της εταιρίας ACRUS Hydro Energy. Η μια έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης 600 MW και σχεδιάζεται να γίνει στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Καστοριά και η δεύτερη με μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης 900 MW τοποθετείται στην Πέλλα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ίδια ώρα προχωρεί με βάση το χρονοδιάγραμμα το μεγάλο έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αμφιλοχία, ενώ η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της δημιουργίας μιας μονάδας αντλησιοταμίευσης στο πρώην ορυχείο της Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα, με σχεδόν διπλάσιο δυναμικό σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Mετά την αύξηση της δυναμικότητας του σταθμού που ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας στις αρχές του έτους, η εταιρία αναμένεται ως το τέλος του 2026 να προκηρύξει τον διαγωνισμό για την κατασκευή του.

Η μονάδα αντλησιοταμίευσης στο πρώην ορυχείο της Καρδιάς θα έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης 304 MW και μέγιστη ισχύς απορρόφησης 294 MW, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε σε μέγιστη ισχύ έγχυσης 148 MW και μέγιστη ισχύς απορρόφησης 148 MW. Ο προϋπολογισμός του έργου τοποθετείται σε περίπου 420 εκατ. ευρώ και η διάρκεια κατασκευής του σε 4,5 χρόνια από τότε που θα υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω δύο διακριτών συμβάσεων, τη σύμβαση Τεχνολογικού Παρόχου και τη σύμβαση Αναδόχου Κατασκευής. Ο σταθμός θα έχει δύο ταμιευτήρες, (άνω και κάτω ταμιευτήρας), σύστημα προσαγωγής ύδατος, σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, και τα απαραίτητα συνοδά έργα. Ο άνω ταμιευτήρας έχει χωροθετηθεί σε έκταση εμβαδού 650 στρεμμάτων, στην περιοχή των πύργων ψύξης του πρώην Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς, που θα κατεδαφιστούν. Όσο για τον κάτω ταμιευτήρα, χωροθετείται στον πυθμένα υφιστάμενου ορύγματος του ανενεργού ορυχείου Καρδιάς.

Έως σήμερα, η ΔΕΗ έχει ολοκληρώσει τις βασικές γεωλογικές, γεωτεχνικές, ηλεκτρικές και οικονομικές μελέτες και τον βασικός σχεδιασμός του έργου, καθώς και άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ διαχειρίζεται εδώ και δεκαετίες δύο σταθμούς αντλησιοταμίευσης και συγκεκριμένα τη Σφηκιά στον ποταμό Αλιάκμονα, με ισχύ παραγωγής 315 MW και το Θησαυρό στη Δράμα και τον ποταμό Νέστο με ισχύ παραγωγής 384 MW. Οι σταθμοί αντηλσιοταμίευσης επιτρέπουν την αποτελεσματική αποθήκευση ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις μπαταρίες, που συνήθως έχουν διάρκεια 2 ωρών ή 4 ωρών. Υποστηρίζουν την ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου, ενισχύουν την αξιοπιστία του συστήματος και έχουν άμεση απόκριση σε ανάγκες ισχύος, συμβάλλοντας και στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Πλεονεκτήματα που την καθιστούν την πλέον αξιόπιστη τεχνολογία αποθήκευσης.

Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας

Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας

Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση

Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα

Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης

Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο

Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων