ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025

Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
Newsroom
Παρασκευή, 16/01/2026 - 12:34

Οι παγκόσμιες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελούν δείκτη πωλήσεων, αυξήθηκαν κατά 6% σε σχεδόν 2,1 εκατομμύρια μονάδες τον Δεκέμβριο του 2025, φτάνοντας τα 20,7 εκατομμύρια οχήματα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι παγκόσμιες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 20% πέρυσι, αλλά είναι πιθανό να χάσουν τον ρυθμό τους το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, καθώς η επιβράδυνση στην Κίνα και η χαλάρωση των στόχων για την ηλεκτροκίνηση παγκοσμίως οδήγησαν τον Δεκέμβριο στη μικρότερη αύξηση πωλήσεων από τον Φεβρουάριο του 2024, αναφέρει το Reuters.

Οι μηνιαίες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και των plug-in υβριδικών, μειώθηκαν περαιτέρω στη Βόρεια Αμερική όταν τον Οκτώβριο ανεστάλη η εφαρμογή ενός προγράμματος φορολογικής πίστωσης για τα ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε η εταιρεία συμβούλων Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Ριζικές αλλαγές πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στροφής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και της χαλάρωσης των προτύπων εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκλόνισαν την παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων το 2025 σε ένα «ουσιαστικά αγνώριστο τοπίο», σύμφωνα με τον υπεύθυνο δεδομένων της BMI, Τσαρλς Λέστερ.

Η αύξηση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη και η μείωση της ζήτησης στην Κίνα είναι πιθανό να εντείνουν τη συζήτηση μεταξύ των υποστηρικτών της ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών CO₂ που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, και των αυτοκινητοβιομηχανιών που λένε ότι μια γρήγορη μετάβαση απειλεί τις θέσεις εργασίας και τα κέρδη.

Στην Κίνα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2%, φτάνοντας τα 1,3 εκατομμύρια, η χαμηλότερη αύξηση σε ετήσια βάση από τον Φεβρουάριο του 2024, οδηγώντας σε αύξηση 17%, φτάνοντας τα 12,9 εκατομμύρια μονάδες το 2025. Η χώρα παρήγαγε το 71% των ηλεκτρικών οχημάτων που πωλήθηκαν παγκοσμίως.

Οι ταξινομήσεις στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 39%, φτάνοντας τα 100.000 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν, μετά από παρόμοιες μειώσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, στο τέλος των φορολογικών πιστώσεων στις ΗΠΑ. Μειώθηκαν κατά 4% για ολόκληρο το 2025.

Η Ευρώπη αυξήθηκε κατά 34% τον Δεκέμβριο, φτάνοντας τις 450.000 εγγραφές και κατά 33% μέσα στο έτος, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 41%, φτάνοντας τις 160.000 μονάδες τον Δεκέμβριο, και κατά 48% το 2025.

Η BMI αναμένει ότι 23,9 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα θα πωληθούν παγκοσμίως φέτος, σημειώνοντας αύξηση 15,7%, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται απότομα στην Κίνα, φτάνοντας το 21% και να επιβραδύνεται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, φτάνοντας το 15% και το 26% αντίστοιχα. Προβλέπει μια απότομη μείωση 23% στη Βόρεια Αμερική, λόγω της πτώσης κατά 29% στις ΗΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στρατηγική Συνεργασία Schneider Electric – CERO Generation για το Φ/Β «Delfini» 100 MW στη Δράμα
Στρατηγική Συνεργασία Schneider Electric – CERO Generation για το Φ/Β «Delfini» 100 MW στη Δράμα 15 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurostat: Στο 1,73% το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2023 - στην Ελλάδα τα χαμηλότερα ποσοστά
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Eurostat: Στο 1,73% το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2023 - στην Ελλάδα τα χαμηλότερα ποσοστά

Μέλος της ChargeUp Europe η ΔΕΗ blue
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μέλος της ChargeUp Europe η ΔΕΗ blue

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η αμφίδρομη φόρτιση δεν επηρεάζει τη γήρανση της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η αμφίδρομη φόρτιση δεν επηρεάζει τη γήρανση της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων

H Tesla μείωσε Σχεδόν στο Μισό το Μηνιαίο Μίσθωμα των Μοντέλων της στο Ην. Βασίλειο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

H Tesla μείωσε Σχεδόν στο Μισό το Μηνιαίο Μίσθωμα των Μοντέλων της στο Ην. Βασίλειο

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία