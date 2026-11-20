Αυξάνεται ο αριθμός των ρωσικών περιφερειών που εισάγουν περιορισμούς στη λιανική πώληση βενζίνης και ντίζελ μετά το νέο κύμα ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια πετρελαίου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα και τις αρχές.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθούν κατά 45% οι συνολικοί όγκοι επεξεργασίας αργού των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου από τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η περιορισμένη δραστηριότητα διύλισης στη Ρωσία θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές καυσίμων και να πλήξει την ικανότητα της Ρωσίας να υλοποιήσει τη συμφωνία για εξαγωγές ντίζελ στις ΗΠΑ και αλλού.

Η Ρωσία είναι κατά κανόνα μια χώρα με μεγάλες εξαγωγές καυσίμων αλλά αναγκάστηκε να καταφύγει σε εισαγωγές, μεταξύ άλλων από την Ινδία, όταν το καλοκαίρι σημειώθηκαν εκτεταμένες ελλείψεις λόγω της υψηλής εποχικής ζήτησης και του αντίκτυπου από προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια -που εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική του Κιέβου για άσκηση πίεσης στη Μόσχα προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, ήταν μεταξύ των περιφερειών που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Έχει ήδη εισάγει δελτία στα καύσιμα πριν η Ουκρανία εξαπολύσει πολλαπλά πλήγματα αυτή την εβδομάδα που προκάλεσαν ζημιές σε στρατηγική γέφυρα που συνδέει την περιοχή με τη Ρωσία.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης στην περιφέρεια της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, ο Μιχαΐλ Ραζβοζάγιεφ, δήλωσε ότι οι πωλήσεις βενζίνης εκεί περιορίζονται σε ένα γεμάτο ντεπόζιτο αυτοκινήτου και 20 λίτρα σε μπιτόνια σε κάποια πρατήρια καυσίμων, ξεκινώντας από χθες, Πέμπτη.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εισάγονται μέτρα για να αποτραπούν οι πολίτες να γεμίζουν μπιτόνια με εκατοντάδες λίτρα κάθε φορά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές και να μην μπορούν οι οδηγοί να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Στην πόλη Τομσκ της Σιβηρίας, οι αρχές επέβαλαν όριο στις πωλήσεις βενζίνης και ντίζελ στα 30 και 50 λίτρα αντίστοιχα, από την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Χθες, οι αρχές στην πόλη Πένζα, σε απόσταση 770 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας, περιόρισαν τις πωλήσεις βενζίνης στα 50 λίτρα και του ντίζελ στα 200 λίτρα ανά όχημα. Τουλάχιστον άλλες έξι περιφέρειες εισήγαγαν περιορισμούς νωρίτερα αυτόν τον μήνα.