Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού ομολογεί ποιον υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Το «ρεκόρ εξαγωγών» με το οποίο πανηγυρίζει είναι το ρεκόρ των διυλιστηρίων. Αν βγουν από τη μέση τα πετρελαιοειδή, η αύξηση πέφτει στο μισό. Η κρίση που αφήνει τους πολίτες να μην μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους γεμίζει τα ταμεία τους. 808 εκατ. καθαρά κέρδη σε ένα μόνο τρίμηνο για τη HELLENiQ, τετραπλάσια από πέρσι.

Και τι δίνει στον λαό η κυβέρνηση; Ένα επίδομα θέρμανσης που το ίδιο το πετρέλαιο το προσπέρασε πριν καν πληρωθεί. Το λίτρο ακρίβυνε 38,7%, ενώ το επίδομα -που δίνεται σε ορισμένα μόνο νοικοκυριά- ανέβηκε 30%. Την ίδια ώρα βάζει στα μέτρα στήριξης ένα δώρο Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα πληρωθεί τον Δεκέμβρη του 2027.



Και ενώ η Πορτογαλία φορολογεί έκτακτα τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται να το κάνει καθώς έχει επιλέξει στρατόπεδο.



Ο πρωθυπουργός μάς λέει ότι «στο τέλος του μήνα ο καθένας κάνει τον δικό του λογαριασμό». Τον έχουμε κάνει. Η ανάπτυξή της ΝΔ πάει στους λίγους και ο λογαριασμός στους πολλούς. Απαιτούμε τώρα έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας.