Ο κυβερνητικός συνασπισμός συμφώνησε τις πρώτες πρωινές ώρες για προσωρινή μείωση του φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια και για εισαγωγή πλαφόν στην τιμή των καυσίμων. Τα κυβερνώντα κόμματα ταυτόχρονα αποφάσισαν σειρά νέων φόρων προκειμένου να κλείσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

Στην ανταπόκρισή του το Αθηναϊκό Πρακτορείο ανέφερε πως έπειτα από διαβουλεύσεις οι οποίες διήρκεσαν οκτώ ώρες, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU), ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) και ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση του φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια στο ευρωπαϊκό ελάχιστο του 0,1 σεντ/κιλοβατώρα για όλους τους καταναλωτές και όχι μόνο για τη βιομηχανία και τη γεωργία, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης.

Ο τρέχων φόρος είναι 2,05 σεντς/κιλοβατώρα και, σύμφωνα με την πύλη συγκριτικών ερευνών Verivox, η μείωση θα μεταφραστεί σε μηνιαία εξοικονόμηση 7,75 ευρώ για ένα τριμελές νοικοκυριό με ετήσια κατανάλωση 4.000 κιλοβατώρων και για 3 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό με κατανάλωση στις 1.500 κιλοβατώρες τον χρόνο.

Για τις επιχειρήσεις, τα εμπορικά κέντρα, αλλά και τα κέντρα συγκέντρωσης δεδομένων με υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η εξοικονόμηση θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται αρχικά μόνο για το 2027, από πλεονάζοντα κεφάλαια επιδοτήσεων βάσει του Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EEG) ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι εταίροι επισήμαναν ότι αναμένουν και «μόνιμη» μείωση.

Οι πόροι ωστόσο για τη χρηματοδότηση από το 2028 πρέπει ακόμη να προσδιοριστούν. Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια από τον λογαριασμό EEG εξαρτώνται από τις τιμές της ενέργειας από τις ΑΠΕ και, εφόσον δεν επαρκούν, θα πρέπει να συμπληρωθούν από δέσμη επιπλέον μέτρων, όπως η κατάργηση των επιδοτήσεων ή αύξηση του φόρου παρακράτησης επί των κεφαλαιακών κερδών.

Μετά την εκπνοή στο τέλος του έτους της ισχύουσας έκπτωσης 17 σεντς/λίτρο στον ενεργειακό φόρο των καυσίμων, θα επιβληθεί επίσης ανώτατο όριο στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, από την 1.1.2027 και αρχικά για τρεις μήνες. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, το μέτρο θα επανεξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πλαφόν πρέπει να παραταθεί. Σύμφωνα πάντως με την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι κρατιδιακές κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τοπικά διαφορετικές ανώτατες τιμές, υπό τον όρο ότι είναι ανά πάσα στιγμή εγγυημένη η ασφάλεια εφοδιασμού. Όπως επισημαίνουν οι εταίροι, αυτό το ανώτατο όριο δεν πρέπει να είναι μόνιμο και σχετίζεται με την κρίση στο Ιράν, με στόχο να αποτραπούν οι «καταχρηστικές αυξήσεις τιμών». Οι επιτρεπόμενες μέγιστες τιμές πρέπει να υπολογίζονται χρησιμοποιώντας έναν διαφανή τύπο ο οποίος θα βασίζεται στις τιμές της διεθνούς αγοράς, τονίζεται.

Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για το 2027 έχει όγκο άνω των 550 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την κυβέρνηση να προσπαθεί εδώ και εβδομάδες να κλείσει έλλειμμα 34 δισεκατομμυρίων. Εκτός από τις περικοπές σε κοινωνικά επιδόματα, τις μεταρρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και τις συντάξεις, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού συμφώνησαν επίσης σε σειρά νέων φόρων προκειμένου να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Παραμένουν πάντως εκκρεμότητες, οι οποίες διευκρινίστηκε ότι θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.