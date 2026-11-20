Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 επιστημονική ημερίδα με θέμα τη σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες.

Στόχος της Ημερίδας είναι να διερευνηθεί και συζητηθεί η σημερινή κατάσταση και η μέχρι σήμερα πορεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και να εκτιμηθεί πώς αυτές μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από άλλες πηγές ή χώρες. Ποιες είναι οι τεχνικές, οικονομικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έως το 2030.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Από τις 2:30 έως τις 7:30 το απόγευμα στο Κεντρικό κτίριο Ακαδημίας Αθηνών (Ανατολική Αίθουσα), Πανεπιστημίου 28, στην Αθήνα

Χορηγός: Ινστιτούτο Χημικών Διαδικασιών & Ενεργειακών Πόρων, Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ).