Στόχος της Ημερίδας είναι να διερευνηθεί και συζητηθεί η σημερινή κατάσταση και η μέχρι σήμερα πορεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και να εκτιμηθεί πώς αυτές μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από άλλες πηγές ή χώρες. Ποιες είναι οι τεχνικές, οικονομικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έως το 2030.
Αναλυτικό Πρόγραμμα
Από τις 2:30 έως τις 7:30 το απόγευμα στο Κεντρικό κτίριο Ακαδημίας Αθηνών (Ανατολική Αίθουσα), Πανεπιστημίου 28, στην Αθήνα
Χορηγός: Ινστιτούτο Χημικών Διαδικασιών & Ενεργειακών Πόρων, Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ).