Πόσο κόστισε στους καταναλωτές ρεύματος ο κατά πενήντα τοις εκατό 50% επιμερισμός του κόστους σύνδεσης σταθμών Α.Π.Ε. στο δίκτυο που είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2022 με το νόμο 4951, ζητούν να μάθουν τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Ειδικότερα, με το άρθρο 42 του νόμου 5356/2026 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, η κυβέρνηση κατάργησε, από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). Το άρθρο 98 του ν. 4951/2022,

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 5037/2023, προέβλεπε ότι παραγωγοί που εκμεταλλεύονται τα έργα επέκτασης του Δικτύου επιβαρύνονταν μόνο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους κατασκευής των έργων αυτών. Το υπόλοιπο 50% εντασσόταν στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του αρμόδιου Διαχειριστή, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ή του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), και ανακτάτο μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και Δικτύου. Το πλήρωναν, με άλλα λόγια, όλοι οι καταναλωτές ρεύματος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω των

λογαριασμών τους. Πριν από τη ρύθμιση αυτή το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο βάραινε κατά 100% τους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Η Νέα Αριστερά, είχε αναδείξει το ζήτημα, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων της 26ης Φεβρουαρίου 2024. Ζητούσε στοιχεία για την επιβάρυνση των καταναλωτών από τον επιμερισμό καθώς και στοιχεία για το κόστος εφαρμογής του μέτρου, διακριτά για τους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ και του

ΑΔΜΗΕ. Ζητούσε τέλος, επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προς το Υπουργείο της 8ης Φεβρουαρίου 2024, με την οποία η ΡΑΑΕΥ προειδοποιούσε για σημαντική αύξηση της

ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ και, κατ’ επέκταση, νέα σημαντική αύξηση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, δηλαδή των καταναλωτών.

Τις αυξήσεις στα τέλη χρήσης δικτύου για τους καταναλωτές ως συνέπεια της νομοθετικής ρύθμισης είχε επιβεβαιώσει και η τότε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά τη συζήτηση της σχετικής επίκαιρης ερώτησής στη Βουλή, τον Απρίλιο του 2024. Είχε επιβεβαιώσει ακόμη πως ο επιμερισμός εφαρμοζόταν ήδη στον ΔΕΔΔΗΕ και ότι αναμενόταν να εφαρμοστεί και στον ΑΔΜΗΕ, χωρίς όμως να προσκομίσει

στοιχεία για το ύψος της επιβάρυνσης, όπως είχε ζητηθεί.

Για τους παραπάνω λόγους οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς ζητούν να μάθουν: πόσο κόστισε συνολικά στους καταναλωτές ρεύματος ο επιμερισμός του κόστους σύνδεσης κατά το άρθρο 98 του ν. 4951/2022, από την έναρξη εφαρμογής του έως την παύση της με το άρθρο 42 του νέου νόμου (ΔΕΔΔΗΕ-

ΑΔΜΗΕ), τι ποσό έχει ενταχθεί, λόγω του επιμερισμού, στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, ποια η επίπτωση στις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου και Συστήματος ανά κατηγορία καταναλωτών, και πόσο εκτιμάται ότι θα πληρώσουν ακόμη οι καταναλωτές τα επόμενα χρόνια

μέσω αποσβέσεων και απόδοσης επί της βάσης αυτής, πόσοι σταθμοί και ποιο εκτιμώμενο κόστος εξακολουθούν να εμπίπτουν στον επιμερισμό βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 42, για ποιο λόγο καταργείται τώρα ο

επιμερισμός, εάν έχει προηγηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του από το Υπουργείο ή τη ΡΑΑΕΥ, καθώς και αν η κυβέρνηση προτίθεται να εξετάσει τρόπους ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι καταναλωτές για το κόστος

που ήδη μεταφέρθηκε σε αυτούς.

Ζητούν τέλος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καταθέσει στοιχεία για το κόστος εφαρμογής του επιμερισμού, ανά έτος και διακριτά για τους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, από την έναρξη εφαρμογής του έως σήμερα, την επιστολή της ΡΑΑΕΥ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας της 8ης Φεβρουαρίου 2024, καθώς και το έγγραφο της ΡΑΑΕΥ που επικαλέστηκε η Υφυπουργός κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης τον Απρίλιο του 2024.

Ακολουθεί η Ερώτηση

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με το άρθρο 42 του νόμου 5356/2026 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, η κυβέρνηση καταργεί, από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4951/2022 (Α’ 129).

Πρόκειται για παλαιότερη νομοθετική πρόβλεψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το άρθρο 98 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 5037/2023, προέβλεπε την «κοινωνικοποίηση» του κόστους σύνδεσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Παραγωγοί που εκμεταλλεύονται τα έργα επέκτασης του Δικτύου επιβαρύνονταν μόνο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους κατασκευής των έργων αυτών. Το υπόλοιπο 50% εντασσόταν στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του αρμόδιου Διαχειριστή, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ή του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), και ανακτάτο μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και Δικτύου. Το πλήρωναν, με άλλα λόγια, όλοι οι καταναλωτές ρεύματος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω των λογαριασμών τους.

Σημειώνεται ότι πριν από τη ρύθμιση αυτή το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο βάραινε κατά 100% τους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Ως Νέα Αριστερά, είχαμε αναδείξει έγκαιρα το ζήτημα. Με την ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων της 26ης Φεβρουαρίου 2024 ρωτήσαμε ποια θα είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τον επιμερισμό και ζητήσαμε να κατατεθούν τα στοιχεία για το κόστος εφαρμογής του μέτρου, διακριτά για τους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ. Ζητήσαμε επίσης να κατατεθεί η επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προς το Υπουργείο της 8ης Φεβρουαρίου 2024. Με την επιστολή αυτή η ΡΑΑΕΥ είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, εκτιμώντας ότι ο επιμερισμός θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ και, κατ’ επέκταση, σε νέα σημαντική αύξηση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.

Ήδη τότε ο ΔΕΔΔΗΕ είχε εκδώσει πιστωτικά τιμολόγια σε παραγωγούς για να τους επιστρέψει το 50% των εξόδων τους, ακόμη και για έργα αποκλειστικών γραμμών που δεν εξυπηρετούν καταναλωτές και συνδέονται σε ιδιωτικό υποσταθμό. Η δαπάνη αυτή είχε ενταχθεί στο ρυθμιζόμενο έσοδο του Διαχειριστή. Ταυτόχρονα, η ΡΑΑΕΥ είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ώστε να εφαρμοστεί ο επιμερισμός και στο Σύστημα Μεταφοράς. Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) υπολόγιζε την επιβάρυνση των καταναλωτών μόνο για τον ΑΔΜΗΕ στα 400 εκατ. ευρώ.

Κατά τη συζήτηση της σχετικής επίκαιρης ερώτησής μας στη Βουλή, τον Απρίλιο του 2024, η τότε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, επιβεβαίωσε ότι ο επιμερισμός εφαρμοζόταν ήδη στον ΔΕΔΔΗΕ και ότι αναμενόταν να εφαρμοστεί και στον ΑΔΜΗΕ. Επιβεβαίωσε επίσης ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα τέλη χρήσης δικτύου για τους καταναλωτές. Για το ύψος της επιβάρυνσης όμως απάντησε ότι, σύμφωνα με έγγραφο της ΡΑΑΕΥ, δεν υπήρχε οριστική εκτίμηση του κόστους, και δεσμεύτηκε ότι θα επανέλθει. Δεν επανήλθε ποτέ. Τα στοιχεία που ζητήσαμε δεν κατατέθηκαν ποτέ στη Βουλή.

Σήμερα, σχεδόν τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση καταργεί τον επιμερισμό χωρίς να πει ούτε πόσο κόστισε, ούτε γιατί άλλαξε γνώμη. Το κόστος όμως δεν σβήνει με την κατάργηση. Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν κατά 50% από τους καταναλωτές έχουν ήδη ενταχθεί στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση των Διαχειριστών. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν, μέσω των αποσβέσεων και της εγγυημένης απόδοσης επί της βάσης αυτής, για πολλά χρόνια ακόμη. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξάνονται διαρκώς και η νέα ενεργειακή κρίση πιέζει ξανά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Επειδή οι καταναλωτές ρεύματος έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πόσα πλήρωσαν για τη σύνδεση ιδιωτικών έργων στο δίκτυο.

Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτήσει για μια ρύθμιση που η ίδια θέσπισε και η ίδια τώρα καταργεί.

Επειδή τα στοιχεία που ζητήθηκαν το 2024 δεν κατατέθηκαν ποτέ στη Βουλή.

Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Πόσο κόστισε συνολικά στους καταναλωτές ρεύματος ο επιμερισμός του κόστους σύνδεσης κατά το άρθρο 98 του ν. 4951/2022, από την έναρξη εφαρμογής του έως την παύση της με το άρθρο 42 του νέου νόμου; Ποιο είναι το κόστος ανά έτος και διακριτά για τους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ; Ποιο ποσό έχει ενταχθεί, λόγω του επιμερισμού, στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ; Ποια ήταν η επίπτωση στις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου και Συστήματος ανά κατηγορία καταναλωτών, και πόσο εκτιμάται ότι θα πληρώσουν ακόμη οι καταναλωτές τα επόμενα χρόνια μέσω αποσβέσεων και απόδοσης επί της βάσης αυτής; Πόσοι σταθμοί και ποιο εκτιμώμενο κόστος εξακολουθούν να εμπίπτουν στον επιμερισμό βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 42; Για ποιο λόγο καταργείται τώρα ο επιμερισμός; Προηγήθηκε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του από το Υπουργείο ή τη ΡΑΑΕΥ, και ποια ήταν τα συμπεράσματά της; Προτίθεται η κυβέρνηση να εξετάσει τρόπους ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι καταναλωτές για το κόστος που ήδη μεταφέρθηκε σε αυτούς;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων:

Να κατατεθούν:

– Τα στοιχεία για το κόστος εφαρμογής του επιμερισμού, ανά έτος και διακριτά για τους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, από την έναρξη εφαρμογής του έως σήμερα.

– Η επιστολή της ΡΑΑΕΥ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 8ης Φεβρουαρίου 2024, καθώς και το έγγραφο της ΡΑΑΕΥ που επικαλέστηκε η Υφυπουργός κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης τον Απρίλιο του 2024.

Οι ερωτώντες/ώσες Βουλευτές/τριες

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Δρίτσας Θοδωρής

Τσακαλώτος Ευκλείδης