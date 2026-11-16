Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε σήμερα από την άγνωστη προέλευση του βήματος στην έξοδο του Στενού του Ορμούζ με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα μεταξύ του πληρώματος, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυτιλίας UKMTO.

«Ο υπεύθυνος ασφαλείας του πλοίου ενημέρωσε ότι αυτό έχει πληγεί από άγνωστη προέλευσης βλήμα (...) με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο», επεσήμανε η UKMTO, τονίζοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως από την πλευρά της η εταιρεία Vanguard διευκρίνισε ότι το πετρελαιοφόρο ON PHOENIX με τη σημαία Παναμά έγινε στόχος επίθεσης όταν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ομάν.

Νωρίτερα ο στρατός του Ιράν είχε ανακοινώσει ότι ένα πετρελαιοφόρο φλέγεται στο ανατολικό τμήμα του Στενού του Ορμούζ, αφού προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίησή του προς τα πλοία να μην εισέρχονται «σε απαγορευμένες περιοχές» της θαλάσσιας οδού.

Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, από όπου πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους ανακοινώσεις από το Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι πλοία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, ενώ η Ουάσινγκτον τονίζει ότι έχει αποναρκώσει σε μεγάλο βαθμό το Στενό του Ορμούζ.

Σε πολλές περιπτώσεις η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO έχει επισημάνει ότι έχουν πληγεί από άγνωστη προέλευση βλήματα στο Στενό.