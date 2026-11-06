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ΑΑΔΕ – myDiesel: Σήμερα η πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ στα πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο

ΑΑΔΕ – myDiesel: Σήμερα η πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ στα πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 15:35
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918 πρατήρια λαμβάνουν συνολικό ποσό επιστροφής 208.509,36 ευρώ για 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη πληρωμή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτόν, στα πρατήρια υγρών καυσίμων που διέθεσαν πετρέλαιο κίνησης με έκπτωση του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ σε αγρότες, μέσω των ειδικών ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ myDiesel και myDieselapp.

Στην πρώτη πληρωμή εντάχθηκαν 918 πρατήρια, με συνολικό ποσό επιστροφής 208.509,36 ευρώ που αντιστοιχούν σε 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου που επαληθεύτηκαν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία έως και την Τετάρτη 4/11, 23:59:59.

Πώς λειτουργεί η έκπτωση

  • Οι δικαιούχοι αγρότες προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης για αποκλειστικά γεωργική χρήση απευθείας με έκπτωση του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ, έως τη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα, η οποία υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).
  • Ο πρατηριούχος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης με έκπτωση του ΕΦΚ. Το τιμολόγιο καταχωρίζεται στην ψηφιακή εφαρμογή και επαληθεύεται με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ (myDATA ή ΦΗΜ).
  • Η ΑΑΔΕ επιστρέφει στο πρατήριο τον ΕΦΚ, 0,41 ευρώ ανά λίτρο, μαζί με τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν, χωρίς συμψηφισμό με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο. Κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη ξεκινά ένας νέος κύκλος επεξεργασίας των επιστροφών, ώστε τα ποσά να φτάνουν στους λογαριασμούς των πρατηρίων τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.
  • Ο ΦΠΑ που επιστρέφεται προσυμπληρώνεται αυτόματα στον κωδικό 424 «Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών» της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία καταβλήθηκε.

Με τον τρόπο αυτό ο αγρότης έχει την έκπτωση από την πρώτη στιγμή, στην αντλία, και το πρατήριο ανακτά γρήγορα το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν.

Η διαδικασία προβλέπεται στην κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1224/2026, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1239/2026.

Δήλωση λογαριασμού IBAN

Επισημαίνεται ότι 62 επιπλέον πρατήρια δεν έχουν ενταχθεί στην 1η πληρωμή διότι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό IBAN στην ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ τούς απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να δηλώσουν τον λογαριασμό τους μέσω της εφαρμογής «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE. Η επιστροφή τους θα καταβληθεί με την πρώτη πληρωμή μετά τη δήλωση.

Η ΑΑΔΕ καλεί όλους τους πρατηριούχους που συμμετέχουν στην εφαρμογή να βεβαιωθούν ότι ο λογαριασμός IBAN τους είναι δηλωμένος και ενημερωμένος.

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