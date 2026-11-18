Σχεδόν επτά χρόνια ο ευρωπαϊκός νόμος λέει ότι οι περικοπές μας πρέπει να πληρώνονται. Σχεδόν επτά χρόνια δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ. Ο Σύλλογος ΕΠΑΦΗ σταμάτησε να περιμένει. Καταγγείλαμε την Ελληνική Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η καταγγελία μας καταχωρίστηκε επίσημα.

Και όλα αυτά χωρίς ούτε ένα ευρώ από τα μέλη μας. Η καταγγελία, το υπόμνημα και τα αποδεικτικά έγιναν χωρίς κανένα κόστος, όπως δωρεάν είναι και η εγγραφή στον Σύλλογο. Δεν ζητάμε υποχρεωτικές συνδρομές. Ζητάμε συμμετοχή.

Η καταγγελία μας δεν έμεινε στο συρτάρι. Η Επιτροπή την καταχώρισε και αμέσως μάς ζήτησε το πλήρες νομικό υπόμνημα, που το έχει ήδη στα χέρια της. Η πρώτη αξιολόγηση αναμένεται ως τις αρχές Ιανουαρίου, και ο Σύλλογος ΕΠΑΦΗ θα είναι παρών σε κάθε βήμα.

Τα μεσημέρια ο Διαχειριστής κόβει την παραγωγή μας με εντολή για την ασφάλεια του συστήματος, σε ενέργεια που έχει ήδη αγοραστεί από την προηγούμενη μέρα. Ο Κανονισμός 2019/943 είναι σαφής. Η ανακατανομή εκτός αγοράς, και μαζί της η περικοπή για την ασφάλεια του συστήματος, «αποτελεί αντικείμενο οικονομικής αποζημίωσης», και στην αποζημίωση μετράει και η ενίσχυση που χάνουμε. Στην Ελλάδα δεν πληρώνεται τίποτα, και ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ γράφει στο ΥΠΕΝ (ΑΔΜΗΕ ΔΝΣ/21411/25.9.2025) ότι για την αποζημίωση «εκκρεμεί η θέσπιση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων». Κατά τα αρχεία προγραμματισμού του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές ΑΠΕ ήταν 1.867 GWh το 2025 και 2.314 GWh μόνο στους δέκα πρώτους μήνες του 2026. Κάθε χρόνο περισσότερες, κάθε χρόνο απλήρωτες.

Ο νόμος που ψηφίστηκε στις 11 Νοεμβρίου δεν λέει ούτε λέξη για τις εντολές ασφάλειας του συστήματος, δηλαδή για σχεδόν όλες τις περικοπές που τρώμε. Όταν η Πολιτεία δεν εφαρμόζει τον ευρωπαϊκό νόμο, πηγαίνουμε σε εκείνους που έχουν καθήκον να τον επιβάλουν. Κανένας παραγωγός μόνος του. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο δυνατά ακούγεται η φωνή μας στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες.

Ο Σύλλογος ΕΠΑΦΗ, η Ένωση Παραγωγών Αποθήκευσης και Φωτοβολταϊκών Ηλεκτροσταθμών, ενώνει τους παραγωγούς σε μία φωνή απέναντι στο Υπουργείο, τη ΡΑΑΕΥ και τους Διαχειριστές.