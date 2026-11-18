Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των επενδύσεων, τη μεγαλύτερη στήριξη του ορεινού τουρισμού και της αποθήκευσης ενέργειας στις επιχειρήσεις, δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα αρμοδιότητάς του, τα οποία υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατείνονται έως την 11η Δεκεμβρίου 2026 οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των ακόλουθων Προγραμμάτων:

Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις

Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα

Με τις παρατάσεις διευκολύνεται η ολοκλήρωση ώριμων επενδυτικών σχεδίων και ενισχύεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που έχουν διατεθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ενεργειακή τους μετάβαση.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.