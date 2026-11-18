Η Coral - Shell Licensee συμμετέχει στο Franchise Summit & Expo 2026 , που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου , στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου «Tae Kwon Do», παρουσιάζοντας σε υποψήφιους συνεργάτες μια σύγχρονη επιχειρηματική πρόταση με το σήμα Shell , που συνδυάζει τη δύναμη ενός κορυφαίου διεθνούς brand με ένα διαρκώς εξελισσόμενο μοντέλο λιανικής.

Με ιστορία που ξεκινά το 1926, η Shell συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, αποτελώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον χώρο της ενέργειας, των καυσίμων και του λιανικού εμπορίου. Σήμερα, η Coral A.E., διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο περίπου 800 πρατηρίων, με σταθερό προσανατολισμό στην υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και στη συνεχή εξέλιξη της εμπειρίας του καταναλωτή.

Το σύγχρονο πρατήριο Shell εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τον καταναλωτή, που υπερβαίνει την παραδοσιακή έννοια του ανεφοδιασμού. Μέσα από ένα διευρυμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να καλύπτει καθημερινές ανάγκες μετακίνησης και αγορών, convenience retail, καφέ και γρήγορης εστίασης, υπηρεσίες φροντίδας αυτοκινήτου, καθώς και νέες ανάγκες που δημιουργεί η μετάβαση στη σύγχρονη κινητικότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, το επιχειρηματικό μοντέλο εξελίσσεται διαρκώς μαζί με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών, δημιουργώντας περισσότερους λόγους επίσκεψης στο πρατήριο και παράλληλα περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης για τους συνεργάτες του δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή στο Franchise Summit & Expo 2026 αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Coral για την προσέλκυση νέων, δυναμικών συνεργατών που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση, αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητα του σήματος Shell, ένα εξελισσόμενο μοντέλο λιανικής και την εμπειρία και υποστήριξη ενός οργανωμένου πανελλαδικού δικτύου.

Στο περίπτερο της Coral, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με στελέχη της εταιρείας και να γνωρίσουν αναλυτικά το μοντέλο συνεργασίας, τις προϋποθέσεις ένταξης στο δίκτυο, το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει ένα σύγχρονο πρατήριο Shell, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σημείο all-in-one stop.

Το Franchise Summit & Expo 2026 φέρνει σε επαφή επενδυτές, επιχειρηματίες και δυναμικά brands της αγοράς και αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερους από 1.500 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.