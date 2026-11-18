Με τη διάκριση αυτή, η εταιρία εντάσσεται σε μια ξεχωριστή ηγετική ομάδα επιχειρήσεων (leadership group) που θέτουν τα πρότυπα και αποτελούν σημείο αναφοράς (benchmarks) για τη βιώσιμη επιχειρηματική αριστεία στη χώρα μας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρεται:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η ΑΒΑΞ αναγνωρίστηκε ως μία από τις “The Most Sustainable Companies” στην Ελλάδα για το 2026!

Τη διάκριση παρέλαβε η CFO του AVAX GROUP, κυρία Αθηνά Ηλιάδη, από τον υπουργό Αναπληρωτή Μεταφορών, κ. Γιώργο Κώτσηρα.

Με τη διάκριση αυτή, η εταιρία μας εντάσσεται σε μια ξεχωριστή ηγετική ομάδα επιχειρήσεων (leadership group) που θέτουν τα πρότυπα και αποτελούν σημείο αναφοράς (benchmarks) για τη βιώσιμη επιχειρηματική αριστεία στη χώρα μας.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση να συνδυάζουμε την επιχειρηματική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και κοινωνική προσφορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα μας που κάνει αυτό το όραμα πράξη καθημερινά, καθώς και στους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη τους.

Συνεχίζουμε να οδηγούμε τις εξελίξεις για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον»!