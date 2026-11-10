Εμπορία καυσίμων: Η συρρίκνωση των πρατηρίων και οι νέες πιέσεις από το ETS2

Σε 4.701 περιορίστηκαν τα πρατήρια καυσίμων το 2025, από 4.777 έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων ETS2. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών, που προβλέπεται να επιβληθεί από το 2028 στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, δύσκολα θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις και αναμένεται να περάσει σταδιακά στους καταναλωτές.

Η προοπτική αυτή έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις που δέχεται ήδη η εγχώρια αγορά καυσίμων, η οποία, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, εμφάνισε ζημιές 9 εκατ. ευρώ το 2025, εάν εξαιρεθούν οι δραστηριότητες αεροπορικών καυσίμων και διεθνούς εμπορίου. Η μείωση του αριθμού των πρατηρίων συνεχίζεται, καθώς το 2025 το δίκτυο περιορίστηκε κατά 76 σημεία, καταγράφοντας υποχώρηση 1,6%. Την ίδια χρονιά, πάντως, οι πωλήσεις καυσίμων μέσω των πρατηρίων αυξήθηκαν κατά 16%, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ΙΟΒΕ από τις εταιρείες-μέλη του ΣΕΕΠΕ. Στο σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε οριακά κατά 0,4%, στους 14,1 εκατ. μετρικούς τόνους, ενώ η αξία τους μειώθηκε κατά 6,5%, στα 13,9 δισ. ευρώ.

Από το 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που λαμβάνει υπόψη η μελέτη, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών θα υποχρεούνται να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις ποσότητες βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης που διαθέτουν στην αγορά. Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το πρόσθετο κόστος δύσκολα θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις και θα μετακυλιστεί σταδιακά στους καταναλωτές. Παράλληλα, οι εταιρείες θα επιβαρυνθούν με τις διαδικασίες παρακολούθησης και αναφοράς εκπομπών, την αγορά δικαιωμάτων και τη διαχείριση των διακυμάνσεων της τιμής του άνθρακα.

Η εφαρμογή του ETS2 αναμένεται επίσης να επιταχύνει τη μείωση της ζήτησης καυσίμων. Οι μεγαλύτερες πιέσεις, σύμφωνα με τη μελέτη, θα ασκηθούν στις εταιρείες που εξαρτώνται κυρίως από την εγχώρια αγορά βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Παρά την αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών του κλάδου στα 43,3 εκατ. ευρώ το 2025, από 11,9 εκατ. ευρώ το 2024, η εμπορία καυσίμων στην εγχώρια αγορά παρέμεινε ζημιογόνα. Εξαιρώντας τα αποτελέσματα από τα αεροπορικά καύσιμα και το διεθνές εμπόριο, το ΙΟΒΕ υπολογίζει ζημιές 9 εκατ. ευρώ. Πέρα από την κερδοφορία, τα στοιχεία του ΙΟΒΕ δείχνουν και σημαντική μείωση του κεφαλαίου κίνησης των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Το 2025 περιορίστηκε στα 320,7 εκατ. ευρώ, από 512,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 37,4%. Το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε κατά 14,8%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Την ίδια περίοδο, πάντως, ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός υποχώρησε κατά 50,2%, στα 150,8 εκατ. ευρώ, από 302,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4%, προσεγγίζοντας τα 979 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις των εταιρειών αυξήθηκαν κατά 16,7%, φτάνοντας τα 105,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι επενδύσεις για την ασφάλεια και το περιβάλλον μειώθηκαν κατά 13,4%, στα 12,9 εκατ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις του κλάδου προστίθενται και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν αναλάβει περίπου το 56% της συνολικής υποχρέωσης βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις θα έχουν περιορισμένα περιθώρια να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή τους, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης.