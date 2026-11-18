Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή τεχνολογία, θα διοργανώσει για πρώτη φορά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη την ευρωπαϊκή έκδοση του Schneider Electric Tech World, μίας από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του παγκόσμιου προγράμματός της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Γκντανσκ της Πολωνίας και θα συγκεντρώσει πελάτες, συνεργάτες και ειδικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Η επιλογή αυτή τοποθετεί την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο επίκεντρο του διαλόγου για την ενεργειακή μετάβαση, τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή οικονομία.

Το Schneider Electric Tech World Europe 2027 θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις τεχνολογικών λύσεων, εξειδικευμένες θεματικές συνεδρίες και συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), το μέλλον των data centers, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας και των υποδομών.

«Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στους τομείς της μηχανικής και της βιομηχανίας, σε συνδυασμό με αυξανόμενες επενδύσεις στην ενέργεια, τις υποδομές και τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα, η περιοχή δεν περιορίζεται πλέον στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, αλλά διαδραματίζει ολοένα και πιο ενεργό ρόλο και στην ανάπτυξή τους. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το Tech World, μια διοργάνωση που θα φέρει κοντά τους πελάτες, τους συνεργάτες μας και την ευρύτερη κοινότητά μας, αναδεικνύοντας παράλληλα ορισμένες από τις κορυφαίες λύσεις της Schneider Electric, καθώς και τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στην περιοχή», δήλωσε ο Ionut Farcas, πρόεδρος της Schneider Electric για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Γιατί στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές της Ευρώπης στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας, χάρη στην ισχυρή παραγωγική της βάση, την υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα της μηχανικής και τις συνεχείς επενδύσεις από διεθνείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι χώρες της περιοχής προχωρούν σε σημαντικούς ενεργειακούς μετασχηματισμούς, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα, την επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων και την προετοιμασία για την ανάπτυξη νέων υποδομών πυρηνικής ενέργειας.

Οι προκλήσεις αυτές, από τη διασφάλιση αξιόπιστης ενεργειακής τροφοδοσίας έως τη βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγικότητας, είναι κοινές για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Το Tech World θα προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες της Schneider Electric από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να αξιοποιήσουν τη συλλογική τεχνογνωσία και να εξερευνήσουν λύσεις που ήδη συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η επιλογή της Πολωνίας ως χώρας φιλοξενίας του Schneider Electric Tech World αντανακλά τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της ως κόμβου διεθνών επενδύσεων, ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και ενεργειακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Πολωνίας (GUS), η πολωνική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 3,8%, ενώ, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια ΗΠΑ το 2025. Διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην Πολωνία, αναγνωρίζοντας τόσο την υψηλή εξειδίκευση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού όσο και τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα εκσυγχρονισμού των ενεργειακών της υποδομών στην ιστορία της. Η επέκταση και η ψηφιοποίηση των ηλεκτρικών δικτύων, η ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, η προετοιμασία για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και η αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους παρόχους τεχνολογικών λύσεων και το σύνολο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Το Γκντανσκ και η περιφέρεια της Πομερανίας συγκεντρώνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το μέλλον της ενέργειας και της βιομηχανίας. Με ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας, υποδομών, τεχνολογίας και οικονομικής ανάπτυξης, η περιοχή αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για τη διεξαγωγή συζητήσεων γύρω από τη βιωσιμότητα, τον εξηλεκτρισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανθεκτικότητα.

Η διοργάνωση του Tech World Europe 2027 στο Γκντανσκ συνδέει αυτές τις κρίσιμες συζητήσεις με έναν τόπο όπου ο μετασχηματισμός βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Advancing Energy Tech: H προηγμένη ενεργειακή τεχνολογία

Το Schneider Electric Tech World θα φιλοξενήσει συζητήσεις για το μέλλον της τεχνολογίας και τις πρακτικές εφαρμογές της. Ενσαρκώνοντας τη φιλοσοφία του «Advancing Energy Tech», η διοργάνωση θα αναδείξει λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, ανταποκρινόμενες παράλληλα στις αυξανόμενες ενεργειακές και ψηφιακές ανάγκες.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες: την ανάπτυξη υποδομών για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τα κέντρα δεδομένων (data centers), την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγικότητας μέσω του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης, τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών, καθώς και τη δημιουργία εξυπνότερων και αποδοτικότερων κτιρίων και κατοικιών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες της Schneider Electric, καθώς και να συναντήσουν ειδικούς και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους και αγορές.

Η συμμετοχή στο Schneider Electric Tech World Europe 2027 είναι περιορισμένη και τελεί υπό επιβεβαίωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες