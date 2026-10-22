ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Φορολογική ελάφρυνση 50,84 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 15:44
Το έργο "ORION" του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/10/2026 - 15:33
Κ. Χατζηδάκης: Συνεργασία με ΗΑΕ στην ενέργεια, το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 15:21
Επιτυχής ολοκλήρωση πρόσθετης έκδοσης ομολογιών ύψους €150 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/10/2026 - 15:08
Στο 15% η ανακύκλωση στην Κ. Μακεδονία – Εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/10/2026 - 14:45
Ελ.Δ.Α.Π.: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα στα Μέγαρα για τη μεγάλη πυρκαγιά του 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/10/2026 - 14:36
Schneider Electric: Χρυσή διάκριση στα Environmental Awards 2026 για την καινοτόμο λύση EcoStruxure Building Operation
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/10/2026 - 13:22
Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 12:49
Πλήρης αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 12:14
Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο 16ο Wind Wildlife Research Meeting στις ΗΠΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/10/2026 - 11:39
Drone έπληξε ενεργειακή υποδομή στην επαρχία Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
22/10/2026 - 10:42
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 09:35
Θεσσαλονίκη: Χωρίς ρεύμα το ιστορικό κέντρο της πόλης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 09:02
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα πάρκα που λειτουργούν θα πληρώνουν για τα νέα: συμβάσεις που αλλάζουν και περικοπές χωρίς ταβάνι
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/10/2026 - 08:39
ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 08:13
ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 08:01
Πλυντήριο: Πότε το γρήγορο πρόγραμμα σώζει τον λογαριασμό ρεύματος και πότε καταστρέφει τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 06:31
Έκθεση-σοκ του ΟΗΕ: Απαιτείται μείωση 18% στις εκπομπές ρύπων έως το 2030 για να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/10/2026 - 06:31
Αφυγραντήρας: Το απλό κόλπο των 5 λεπτών που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 06:31
Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 15:46
Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:40
ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 15:28
Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά και πάλι τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:01
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:33
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 13:22
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 12:25
Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:52
Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:31
COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 11:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλήρης αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πλήρης αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 12:14
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, συμμεριζόμενη απολύτως την εκπεφρασμένη ευρωπαϊκή θέση

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήδη έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα. Συμμεριζόμαστε (την τοποθέτησή τους) και θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη το 2019 είπαμε ξεκάθαρα και το επιβεβαιώσαμε εκ νέου το 2025 ότι η Τουρκία και η Λιβύη πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο», δήλωσε η Κάτριν Ντεσάουερ, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η θέση της ΕΕ και της γερμανικής κυβέρνησης ως μέλους της ΕΕ είναι απολύτως ξεκάθαρη: οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών πρέπει - και αυτό ισχύει βεβαίως και για την Μεσόγειο- να γίνεται βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου της θάλασσας και με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων παρακτίων κρατών. Οι ευρωπαίοι εταίροι έχουν εδώ την αλληλεγγύη μας», πρόσθεσε όπως αναφέρει σχετικά το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικώς με το εάν η Γερμανία θα υποστήριζε ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος της Λιβύης, καθώς η ΕΕ διατηρεί πολλά προγράμματα στήριξης στη Λιβύη, η εκπρόσωπος δήλωσε ότι κάτι τέτοιο «πάει πολύ μακριά», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι «η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη». Σίγουρα θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία προκειμένου να το φέρουμε προς συζήτηση με εκείνους οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη θέση (ενν. το μνημόνιο), πρόσθεσε η κυρία Ντεσάουερ και τόνισε: «Εμείς το απορρίπτουμε. Έχουμε μια ξεκάθαρη θέση (...) πρόκειται για μια πολύ ξεκάθαρη θέση της ΕΕ, την οποία η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει, όπως και η γερμανική κυβέρνηση. Αυτή είναι η θέση μας και όλα τα περαιτέρω θα τα συζητήσουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 22 Οκτωβρίου 2026
Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα 22 Οκτωβρίου 2026
Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κ. Χατζηδάκης: Συνεργασία με ΗΑΕ στην ενέργεια, το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Συνεργασία με ΗΑΕ στην ενέργεια, το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη

Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη

ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed