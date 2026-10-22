ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη

Την έντονη δυσαρέσκεια για την κύρωση του μνημονίου Λιβύης-Τουρκίας από το Λιβυκό Κοινοβούλιο, εκφράζουν σε κοινή δήλωση τα 27 κράτη μέλη, την οποία εξέδωσε, πριν από λίγο, η υπάτη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, από το όνομα της ΕΕ.

Τονίζεται, δε, ότι «η θέση της ΕΕ αναφορικά με το εν λόγω Μνημόνιο είναι σταθερή και σαφής» και ότι «όπως διατυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης. παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας» και «είναι άκυρο και ανυπόστατο, ενώ δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Συγκεκριμένα, η δήλωση αναφέρει τα εξής:

«Η ΕΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την κύρωση, στις 20 Οκτωβρίου 2026, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του «Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα» του 20.

Η θέση της ΕΕ αναφορικά με το εν λόγω Μνημόνιο είναι σταθερή και σαφής. Όπως διατυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και ανυπόστατο, ενώ δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)».

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Ελλάδα για το τουρκολιβικό μνημόνιο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε η Ελλάδα για την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για την έγκριση του παρανόμου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων και υπό το λήμμα «Λοιπά. Θέματα» (AOB).

Κατά την ενημέρωση, η ελληνική πλευρά επισήμανε τους κινδύνους που ενέχει η έγκριση του παρανόμου τουρκολιβυκού μνημονίου για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.