Ανδρουλάκης: Να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο

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«Δεν θα γίνει ανεκτή καμία αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία»

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη παρέστη το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες.

Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας.

Σε κάθε επέτειο, οφείλουμε να οραματιζόμαστε τον βηματισμό της πατρίδας μας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Με ενίσχυση των συντελεστών ισχύος: του δημογραφικού, της περιφερειακής ανάπτυξης, της αποτρεπτικής μας δύναμης, της ποιοτικής δημοκρατίας.

Έχουμε χρέος να προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτό σημαίνει να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο.

Δεν θα γίνει ανεκτή καμία -έστω έμμεση- αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία ούτως ή άλλως δεν έχει.

Καμία νομική αξία στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.