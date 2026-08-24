Κ. Χατζηδάκης: Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα

«Στη ΔΕΘ θα έχουμε ένα πακέτο το οποίο σίγουρα θα είναι μικρότερο από το πακέτο του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν. Εμείς πάμε με σταθερά βήματα μπροστά και στηριζόμαστε βασικά σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Από εκεί προκύπτει το κοινωνικό μέρισμα».

Αυτό υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας την ίδια στιγμή ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ θα έχει, λόγω και της χρονικής απόστασης από τις εθνικές εκλογές, ευρύτερο προγραμματικό χαρακτήρα.

Σε σχέση με τις κατευθύνσεις των παρεμβάσεων, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Θα υπάρχει μια έγνοια για την ακρίβεια. Μια δεύτερη σημαντική προτεραιότητα έχει να κάνει με τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες. Και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους συνανθρώπους μας που χρειάζονται στήριξη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής: «Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα, νομίζω όσο καμία άλλη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά, για να είμαστε δίκαιοι, για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μόνο εγώ όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών είχα προτείνει και είχαν υιοθετηθεί 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό έχει δύο θετικά. Το ένα είναι ότι υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και το δεύτερο είναι ότι έχουμε παραπάνω έσοδα».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, εξήγησε τη φιλοσοφία με την οποία θεσπίστηκε, παρουσιάζοντας παράλληλα συγκεκριμένα στοιχεία για την εφαρμογή του: «Ποια ήταν η φιλοσοφία του τεκμαρτού; Ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει όσα πληρώνει ο μισθωτός με τον κατώτατο μισθό. Γιατί αυτή την ώρα έχουμε 714.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Οι 324.000 δεν καταλαμβάνονται ήδη σήμερα από το τεκμήριο, διότι δηλώνουν πάνω από αυτό και άρα δεν τους επηρεάζει το στοιχείο αυτό. Υπάρχουν άλλοι 387.000 οι οποίοι είναι μέσα στο τεκμήριο και μεσοσταθμικά δήλωσαν πέρσι 302 ευρώ το μήνα. Άρα εκεί, επειδή δηλώνουν 302 ευρώ, έχετε το κράτος και λέει “δεν μπορεί να κερδίζεις τόσα, σε ανεβάζω παραπάνω”, πράγμα το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί φυσικά από τον φορολογούμενο».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε, ωστόσο, ότι από τη θέσπιση του συστήματος έχουν μεσολαβήσει σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης των φορολογικών συναλλαγών, τα οποία προσφέρουν πλέον στο κράτος περισσότερα εργαλεία για τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης. «Αυτό το σύστημα υιοθετήθηκε τρία χρόνια πριν. Εντωμεταξύ, από την υιοθέτηση του συστήματος μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει διάφορα νέα εργαλεία: Η σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, το myDATA, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής κλπ. Όλα αυτά δίνουν στο κράτος τη δυνατότητα να πετυχαίνει φορολογική συμμόρφωση μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Επομένως, όλα αυτά, όπως είχα πει και από τότε που υιοθετήθηκε αυτό το σύστημα, θα συνυπολογιστούν. Το σύστημα αυτό δεν είναι για να μείνει για πάντα. Την ώρα που έχεις παραπάνω τρόπους να πετύχεις τη φορολογική συμμόρφωση, θα αξιοποιήσεις αυτούς τους παραπάνω τρόπους σύγχρονης τεχνολογίας. Το τι θα συμβεί θα το δούμε από την ώρα που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και θα το αναλύσουμε. Κανείς δεν μιλάει για κατάργηση. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη για τους συνεπείς την εξέλιξη που έχουμε μέσω των τεχνολογιών αυτών», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο Κωστής Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα νοικοκυριά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό φαινόμενο και ότι η Ελλάδα κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο: «Κρατώντας ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα και ότι εμείς δεν ξεχάσαμε προφανώς αυτά που ξέραμε μέχρι το 2021, όταν δεν υπήρχε πληθωρισμός και ήμασταν εμείς πάλι κυβέρνηση, και πέρα από τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, θέλω να σας πω ότι τελευταία έχουν υπάρξει συζητήσεις ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην βιομηχανία συνολικά και ειδικότερα τη βιομηχανία τροφίμων. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε και άλλες μειώσεις τιμών. Επίσης, νομίζω θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα».

Τέλος, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σχολίασε και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. «Είτε μιλούσε πριν είτε μιλούσε μετά από τον Πρωθυπουργό, θα δώσει περισσότερα, όπως κάνει από τότε που εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Κωστής Χατζηδάκης πρόσθεσε: «Η δυσκολία μας είναι ότι πάμε και για τρίτη τετραετία, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν είναι πολύ συνηθισμένο ούτε στην Ελλάδα ούτε αλλού. Και γι’ αυτό λέω εγώ: πρέπει, πρώτον, να προχωρήσουμε με σοβαρότητα, να μην μπούμε σε προεκλογικούς πειρασμούς. Δεύτερον, να μην ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και τρίτον, επειδή πρέπει να ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, να έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα. Μου έχει κάνει την τιμή ο Μητσοτάκης να έχω το συντονισμό της εκπόνησής του και να παρουσιάσουμε γενικότερα μια ατζέντα η οποία θα εκπλήξει ευχάριστα και θα δείξει ότι δίκαια εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο μπορεί να ακουμπήσει πάνω του η ελπίδα της Ελλάδας».

Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ