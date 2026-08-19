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ΔΟΑΕ: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη σε σταθμό λεωφορείου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Newsroom
Τετάρτη, 19/08/2026 - 10:07
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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εξερράγη σε σταθμό λεωφορείου που χρησιμοποιείται από το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια της Ουκρανίας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Ο ΔΟΑΕ, η εποπτική αρχή για την πυρηνική ενέργεια των Ηνωμένων Εθνών, σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει επίσης ότι ο διευθυντής του σταθμού περιέγραψε το περιστατικό ως «το χειρότερο συμβάν που έχει αντιμετωπίσει».

Ο διεθνής οργανισμός, επικαλούμενος τον διευθυντή του πυρηνικού σταθμού, αναφέρει ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 6.00 το πρωί, και προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ανθρωπων που ανήκαν στο προσωπικό και σε υπεργολάβους, μεταξύ των οποίων ένας νεκρός και τρείς σοβαρά τραυματίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής τους στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και έκτοτε η κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

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