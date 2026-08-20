IAEA: Χωρίς Ρεύμα ο Πυρηνικός Σταθμός της Ζαπορίζια

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Πέμπτη, 20/08/2026 - 12:53
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Αποκόπηκε η μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα πως ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμης σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στο X, ο Οργανισμός αναφέρει ότι η βλάβη εντοπίστηκε στη βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου και οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας.

Υπενθυμίζεται πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, που διαθέτει 6 αντιδραστήρες, κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής τους στην Ουκρανία το 2022, και από τότε κάθε πλευρά κατηγορεί συχνά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

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